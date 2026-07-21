VIDEO Katastrofa i na jugu Hrvatske: "Što smo ubrali dosad, to je to"

Nevrijeme praćeno tučom zahvatilo je u utorak ujutro dijelove Dalmatinske zagore, a DHMZ je izdao niz upozorenja.

Korisnici su na društvenim mrežama podijelili snimke snažne tuče, koja je u dijelovima uništila voćke i usjeve. Ceste su se zabijelile u nekoliko trenutaka, a pogođena su područja oko Sinja, Trilja, Imotskog...

"Što smo ubrali dosad, to je to. Potuklo sve", komentirali su korisnici.

Izraženiji pljuskovi i grmljavina bili su najavljeni za to područje, vrijeme bi se moglo pogoršati prema kraju dana. DHMZ je izdao narančasto upozorenje za veći dio Jadrana.

Grmljavinsko nevrijeme s tučom poharalo je danas nakon 9 sati i dijelove Istre. Više o tome čitajte OVDJE.