Mladići o dramatičnom spašavanju: "Sve se dogodilo u sekundi, već je bila plava"

Na plaži Torac u Kaštel Gomilici trojica mladića spasila su život starijoj sumještanki koju su minute dijelile od utapanja. Herojskim činom oduševljeni su i susjedi - mladići su bez oklijevanja krenuli u akciju.

"Zaronili smo put nje, izvukli smo joj glavu iz mora i izvukli smo je van. Gospođa nije baš u redu sa zdravljem. To se sve dogodilo u sekundi nekako, gospođa je već imala plava usta, malo napuhnuta i bilo je takoreći, neću sad puno dramatizirati, ali bile su sekunde", ispričao je Žarko Janevski.

Kaže, nisu razmišljali ni sekunde.

"Svaki dan smo ovdje, odmah smo skočili u more, nismo ni išli za tim koliko je ozbiljno uopće. Nisam ni bio siguran koliko je ozbiljna situacija dok vi niste došli", dodao je.

Pripadnik Obalne straže MORH-a posla je tako imao i na godišnjem odmoru.

Trojac spasio ženu od utapanja - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Glava joj je tonula i bila je cijela plava, gutala je more i vikala 'Ajme meni umrijet ću...'. Mi smo je smirivali i nekako smo je dovukli. Trbuh joj se napuhao i puno puno je mora gutala. Stalno joj je glava padala, pošto ima operiran kuk cijela je bila ukočena. Bilo je teško, noge su joj padale, plivali smo samo nogama, trebalo je gurat rukama i nismo mogli ruke koristiti", opisao je situaciju Mihael Barun.

Za akciju spreman, ali ne i za kamere bio je i njihov prijatelj Marin Božinović.

"Valovi su i muzika, i teško je to primijetiti, ali eto oni jesu. Stvarno svaka čast, skužili su na vrijeme i reagirali su brzinom munje i sreća pa evo ishod je bio pozitivan za sve", rekao je Dario Đogaš, voditelj beach bara.

Trojac spasio ženu od utapanja - 3 (Foto: Dnevnik Nove TV)

Spasili su život sumještanke iz Gomilice.

"Zahvalila se kad je došla sebi, bila je malo pod šokom, ali to je razumljivo. Tu se kupa svaki dan, pretpostavljam da će doći opet", rekao je Đogaš, dodajući u šali: "Ako dođe, počastit ćemo je pićem".

Herojskim činom oduševljeni su i susjedi.

"Svaka čast momcima šta su se našli tu i pomogli ženi, bilo je stvarno.. .situacija je bila baš vrlo ozbiljna", rekao je Ivan Batinić iz Kaštel Gomilice.

"Imamo ljude koji će nam priskočiti svaki čas, manje više svi se mi znamo okolo", dodala je Slavica Pavlov.

U slučaju da spasilaca nema blizu, evo kako reagirati u ovakvim slučajevima.

"Treba osobu izvući što prije iz mora. Ako je osoba pri svijesti stavljamo je na bok, ako je osoba bez svijesti mora biti na leđima da bi se provele mjere reanimacije. Kod utapanja prvenstveno dolazi do oštećenja dišnog puta i sve mjere koje provodimo su u cilju dovođenja kisika što prije do tkiva", objasnila je Almica Domikulić, voditeljica smjene Zavoda za hitnu medicinu Split.

U sezoni se na području Splitsko-dalmatinske županije dogodi između 20 i 30 takvih slučajeva.