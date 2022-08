Prilikom dodjele nagrade pobjedniku Trke na prstenac u Barbanu, konj pobjednika Petra Benčića nije bio baš oduševljen slikanjem s predsjednikom Republike. Srećom, sve se dobro završilo.

Predsjednik Zoran Milanović pratio je u nedjelju 47. "Trku na prstenac" u Barbanu, a prilikom dodjele nagrade pobjedniku, umalo je došlo do nesreće.

Konj Zen pobjedničkog jahača uznemirio se prilikom zajedničkog slikanja i zamalo bacio predsjednika na pod. Srećom, uskočilo je osiguranje i uhvatilo predsjednika, a Milanović je naravno sve prihvatio uz smješak te se hrabro ponovno vratio i potapšao Zena.

Pobjedu 47. "Trke na prstenac" odnio je u nedjelju Petar Benčić iz okolice Žminja sa svojim konjem Zenom, a nagradu koja se sastoji od prijelaznog predsjedničkog štita i bodeža te prigodnog poklona, uručio mu je predsjednik Milanović, koji je i ove godine bio pokrovitelj.

U prigodnom obraćanju Milanović je rekao kako je "Trka na prstenac" kombinacija i spoj povijesti, moderniteta i poslovnog talenta u hrvatskoj Istri.



"Ovo je, na neki način kao i Sinjska alka - naša priča. Na "Trku na prstenac" ne gledam kao na turistički proizvod. Kao na tribinama oko Sinjske alka i ovdje se okupljaju naši ljudi. Ovdje ne dolaze stranci, koji su naravno dobrodošli. Ovo je u tom smislu naše okupljanje, okupljanje tradicije u hrvatskoj Istri, kombinacija i spoj povijesti, moderniteta i poslovnog talenta s ciljem se ljude okupi, da se dobro osjećaju i da nakon toga svi zadovoljno odu doma", rekao je Milanović, posebno zadovoljan što se u Barbanu okupio toliko velik broj posjetitelja kao nikada do sada.



Predsjednik se dotaknuo i aktualne situacije, upozoravajući kako nas "čeka komplicirana jesen". "Mi u Hrvatskoj živimo od mira, stabilnosti, dobre volje i punog džepa ljudi u Europi. Ova kriza neće završiti bez dogovora velikih. To nismo mi, to su Rusija i Amerika, koji se moraju dogovoriti da ovaj užas koji gledamo prestane i da vi i mi i svi zajedno možemo planirati svoj život za sljedeću godinu, za godinu iza nje. Da na ovaj događaj dođe još više ljudi, ljudi koji nisu iz Hrvatske, koji nisu Hrvati i da se zajedno radujemo u otvorenoj Europi, čiji je Istra biser", naglasio je hrvatski Predsjednik.

Osim Milanovića, ovogodišnju "Trku na prstenac" u Barbanu pratili su bivši predsjednik Republike Stjepan Mesić, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, ministrica turizma i sporta i izaslanica predsjednika Vlade RH Nikolina Brnjac, župan Istarske županije Boris Miletić, načelnik Općine Barban Dalibor Paus i predsjednik Društva "Trka na prstenac" Aldo Osip.



Viteška igra "Trka na prstenac" je konjička manifestacija u kojoj pravila nalažu da natjecatelji moraju u tri utrke savladati stazu dugu 150 metara te kopljem pogoditi prstenac. Onaj natjecatelj koji u tri utrke postigne najviše bodova postaje slavodobitnikom.