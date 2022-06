Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić smatra da se ruska intervencija u Ukrajini mogla izbjeći da se sve rješavalo diplomatskim putem.

Stjepan Mesić tvrdi kako se u Ukrajini vodi i propagandni rat i pribojava se još većih posljedica krize u Europi i skupljih energenata za sve.

"Tko god prati medije može zaključiti da je to jedan brutalan propagandni rat i ako netko prati samo jednu vrstu informacija neće biti dovoljno informiran", kaže Mesić i dodaje da je to "trebalo diplomatski to rješavati".

Ima i savjet za ruskog predsjednika: "Putinu bih predložio da se orijentira na traženje strategije izlaza iz cijelog ovog stanja u kojem se našla i Rusija i Ukrajina i svijet".

Za energetsku krizu Mesić kaže da najgore tek dolazi: "Ona će biti još žešća, kriza će biti jako žestoka".

Stjepan Mesić sudjelovao je na obilježavanju Dana antifašističke borbe u šumi Brezovica.

