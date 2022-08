Rat u Ukrajini ušao je u 180. dan. Promatrači u Ukrajini smatraju kako njezine snage trenutno nisu sposobne izvesti napad poput likvidacije Aleksandra Dugina. Visoki ukrajinski dužnosnik odbacio je optužbe o umiješanosti Ukrajine u incident

Tijek događaja pratite u nastavku:

7:00 Ukrajinska vojska uništava rusko uporište u Hersonskoj oblasti, piše The Kyiv Independent.

Operational Command “South” reported that they killed 20 Russian soldiers and destroyed a self-propelled Msta-S howitzer, two S-300 missile systems, a self-propelled Giatsint-S howitzer, and a Nebo-M radar system.