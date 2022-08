Vlada bi uskoro trebala predstaviti mjere za poljoprivrednike pogođene sušom. Ministrica Vučković u nedjelju je najavila 200 milijuna kuna pomoći. Voćarima, kojima ovih dana svaka kap kiše znači kunu, svaka je pomoć dobrodošla, no strahuju hoće li pomoć stići na vrijeme.

Kap po kap. Jabuke bi za dva tjedna trebale bi biti spremne za tržište, no unatoč navodnjavanju zemlja oko korijena u nedostatku kiše je tvrda i suha. Vlasni OPG-a Damir Lucić zato svaki dan prati kako svaki plod napreduje, i kaže:

"Ukoliko bi plod jabuke imao promjer 80 milimetara u odnosu na 75, mogli bismo reći da ćemo tu izgubiti 18 do 20 posto u masi, pa dok gledamo ukupan broj plodova po stablu, možemo reći da bi bila umanjenje samo zbog suše sigurno oko 20-ak posto."

Suha zemlja uzela je danak kod svih, možda su najgore prošli ratari koji procjenjuju da će prinosi krumpira i kukuruza biti i do 50 posto manji. Hrane će biti manje, a ulazni troškovi zbog inflacije i rata nikad nisu bili veći pa će voće i povrće biti skuplje. Država najavljuje pomoć vrijednu 200 milijuna kuna.

"Svi poljoprivrednici koji budu osjećali povećanje troškova i pad prihoda, a koji primjenjuju dobre agroekološke prakse, treba to naglasiti, to je jedan od osnovnih uvjeta, moći će koristiti ovu mjeru koja će za njih biti vrijedna do 15 tisuća eura kao paušalna potpora", izjavila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Hrvatska zbog suše ostaje bez voća i povrća, jabuke bi mogli plaćati i do 15 kuna: "Urodi su uništeni"

Proglasili elementarnu nepogodu zbog suše: "Izgorjeli smo. I povrtlari i ratari. Mislim da smo u istom sosu"

Zbog suše neće morati ispuniti zahtjeve koji su inače projicirani. Voćari pomoć pozdravljaju, no strahuju da bi birokracija kao i inače mogla usporiti stvari.

Branimir Markota iz Hrvatske voćarske zajednice kaže: "Natječaj recimo za modernizaciju voćarstva koji je zaključen prošle godine, krajem godine još nisu izašli rezultati natječaja. I to je uvijek problem. Prepoznaje se problem, ali u realizaciji toga to jako dugo traje."

Dok je žitarica nikad manje poljoprivredna komora traži i moratorij na izvoz stočne hrane u trajanju tri mjeseca.

"Ne govorimo o potpunoj zabrani nego o jednom kratkoročnom moratoriju da se tržište i cijene usklade da se ne bi dogodili veliki skokovi. Vidimo da su izuzetno cijena svih inputa u proizvodnji otišla gore pa možda bi taj moratorij malo umirio situaciju, odnosno svi oni koji u ovom trenutku nemaju dovoljno hrane da se stave u zalihu hrane za zimske mjesece", rekao je Mladen Jakopović, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore.

Ministrica nije oduševljena.

"Put u ograničavanje prometa na jedinstvenom europskom tržištu nije dobar", kaže Vučković.

Za Komoru pak nije dobro što su robne rezerve popunjene za mirnu opskrbu od tek tri mjeseca. Traže da se država opskrbi za godinu dana sigurne prehrane stanovnika i stoke. Pregovori se nastavljaju – pitanje je tko će popustiti.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr