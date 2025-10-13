"Gurao mi je ljudski mozak s kosom u usta": Nastavljeno suđenje Travici, ono što je rekao razljutilo je suca

Željko Travica, pripadnik srpske teritorijalne obrane, prošle je godine uhićen u Francuskoj koja ga je izručila Hrvatskoj, pa mu se od siječnja sudi za ratni zločin počinjen 1991. u Ceriću i Mirkovcima.

Sudi mu se za ubojstvo osam branitelja te brutalna zlostavljanja hrvatskih zarobljenika, koji su tijekom suđenja iznosili potresne i stravične detalje.



"Netko me od njih uhvatio za usta. Pošto sam ja bio vezan, nisam mogao ništa. I on mi je gurao ljudski mozak s kosom. U usta", "Između kuće i svinjaca su bili nabacani leševi na hrpu. Oni su izmasakrirani bili. Jednom je bila samljevena glava tenkom", ispričali su svjedoci.

Suđenje je to u kojemu je Travica prijetio i štrajkom glađu, molio da ga puste na slobodu, kazavši kako neće pobjeći u Srbiju, a danas je pak obilježeno pritužbama za uskraćivanje svjedoka obrane, što je razljutilo i suca.

Suđenje, koje se odugovlačilo, ipak se bliži kraju. Čekaju se još završne riječi i konačna presuda.

