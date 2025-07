Tomašević o Petekovom otkriću: "Nije on taj dokument nabavio, nego ga je dobio..."

Za vrijeme pauze sjednice Gradske skupštine, a nakon Aktualnog sata, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je redovnu konferenciju za medije.

Dan ranije bivši zastupnik u Gradskoj skupštini Renato Petek objavio je ugovor o najmu Hipodroma za koncert Marka Perkovića Thompsona i ustvrdio da je Grad Zagreb "izgubio novac, ugled i kontrolu."



"To što je Petek bivši zastupnik dovoljno govori o tome kako su građani prepoznali njegov rad, a govori i činjenica da je bio na listi Davora Bernardića i da je to ona ekipa koja je radila fantomsku stranku pred izbore, podnosila kaznene prijave protiv mene, znači Nobilo i ekipa, da bi se na kraju ispostavilo da je riječ o lažiranoj dokumentaciji i da nikada osnivačke skupštine za tu stranku nije bilo", rekao je Tomašević i istaknuo da je i sam već ranije govorio o iznosima vezanim uz koncert.

“Nije istina da se te informacije iznose prvi put u medije s obzirom na to da sam ja na konferenciji 24. lipnja, što možete lako provjeriti, govorio o tim iznosima. Tada sam rekao da su ti iznosi definirani cjenikom Ustanove za upravljanje sportskim objektima, konkretno za najam Hipodroma i za koncerte postoji cjenik. Tada sam rekao da je isti iznos koliko je ugovoreno za Eda Sheerana ugovoreno i za Thompsonov koncert. S obzirom na to da se tražila dodatna površina to je dodatno i naplaćeno, zatim se tražilo i produljenje najma Hipodroma, što je također dodatno naplaćeno, prema cjeniku”, kazao je Tomašević.

"Tu ništa nije sporno"

"Oni koji govore o nekakvim pregovorima - to je potpuno izvan konteksta i bilo bi protivno pravilima, zato i Hipodrom ima svoj cjenik. Kada govorimo o ugovoru, prvi aneks, drugi aneks, to je nešto ispod pola milijuna eura, to je samo Hipodrom, a Ustanova je još iznajmila i Bundek na tih nekoliko dana, za iznos od 104.900 eura. Znači još se i to pribraja u ovih 478.000 eura", istaknuo je gradonačelnik.

"Treća stvar je i da taj ugovor nije nabavljen od strane Peteka, on ga je dobio kao i svaki građanin po zahtjevu o pravu na pristup informacijama. Tu nije ništa sporno. Ustanova je sama dostavila ugovor jer nemaju što skrivati", objasnio je Tomašević.

Vezano za smjene u ustanovi Upravljanje sportskim objektima određenih zaposlenika, gradonačelnik je rekao da se ne bavi kadroviranjem niti sistematizacijama u gradskim ustanovama: "Ono što je tada rečeno kao teza za gospodina Vučića koji je bio voditelj Hipodroma, a on je bio s te pozicije bio maknut još krajem prošle godine. Odluke su te trenutačne v.d. ravnateljice ustanove jer je uskoro u tijeku natječaj za novog ravnatelja. Ne bavim se sigurno time, a ako ima netko nešto za prijaviti, neka prijavi."



Što se tiče čišćenja, podsjetio je da je bilo više čišćenja. Nakon prvog je opet nastao nered kada su se ugostitelji povukli, tako da je trebalo opet čistiti u petak, kazao je i napomenuo: "S obzirom na to da čišćenja i dalje traju, kada sve završi, onda će se isporučiti faktura organizatoru koji to treba pokriti, budući da je vraćanje prostora i Hipodroma i Bundeka u prvobitno stanje na trošak organizatora. Tu su ugovorene usluge Čistoće, a zatim i vatrogasaca, isto tako postoji i usluga Zagrebačkih cesta vezano uz zatvaranje prometnica i signalizaciju prometa, privremenu regulaciju prometa i sve vezano uz to."

Na pitanje tko je potpisao drugi ugovor s organizatorima ako je Kosta Kostanjević bio u pritvoru, rekao je da ne zna.

Problemi građana

Upitan o žalbama građana da su reciklažna dvorišta puna rekao je da mu je to prvi glas. "Provjerit ću. Znate i da su četiri dodatna grajfera poslana u Split, možda ima veze s tim, ali ne vjerujem".

S obzirom na to da je za vrijeme koncerta prva bolnica bila preko Save, na pitanje planira li Grad uložiti u zdravstvenu zaštitu na strani Novog Zagreba, Tomašević je rekao: "Dom zdravlja u Sigetu spada u Dom zdravlja - centar. Što se tiče konkretno Sigeta, mi smo u zadnje četiri godine uspostavili još nekoliko specijalističkih usluga, čeka se bolnica u Blatu - prvo kao dječja bolnica, zatim kao Nacionalna sveučilišna bolnica. Radit ćemo to i u četiri iduće godine pa će niz usluga stanovnici moći dobiti u Domu zdravlja Siget, umjesto da moraju u bolnicu."

Kada je pak riječ o žalbama građana na strašan smrad paljenja gume i plastike s navodno gradske čestice, na pitanje ima li Grad saznanja o tome, gradonačelnik je rekao da je vidio da su članak da su se građani žalili i da su koristili dron kako bi vidjeli o čemu je riječ.



"To je problem i u nekim drugim dijelovima grada, posebice šumi Ježdovec. Nisu građani ti koji to rade, to su firme koje se bave organiziranim kriminalom, koje ilegalno odlažu otpad, to je problem i u Velikoj Gorici. Po meni, time se mora početi baviti USKOK, to je organizirani kriminal. Sve nadležnosti komunalnih redara su ništa, nisu dovoljne u odnosu na kriminal koji se ovdje događa", upozorio je.



Što se tiče sjednice Skupštine, na početku je oporbu zasmetala jedna od točaka dnevnog reda, a to je da Grad Zagreb ulazi u Mrežu duginih gradova. Oporbenjaci su se žalili da ima prečih problema i tražili da se makne ta točka s dnevnog reda, a Tomašević je uz napomenu da je riječ o 40. od 45 točaka dnevnog reda podsjetio da je Zagreb dio različitih mreža.