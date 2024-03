Stravično otkriće: "Ostala je lubanja i par kosti, to su divlje svinje pojele. Prepoznao sam ga po odjeći"

Stravično otkriće kod Kloštar Ivanića nedaleko od Ivanić-Grada. Prilikom krčenja zemljišta, pronađeni su ostaci ljudskog kostura i odjeće. Slučaj istražuje policija i vodi ga kao pronalazak tijela nepoznate osobe. Ekipa Dnevnika Nove TV bila je na mjestu događaja i razgovarala s očevicima koji pretpostavljaju o kome je riječ.

Scenu koju je na svom zemljištu zatekao, opisao je vlasnik Josip Tučkorić: "Ah, loše, ostala je lubanja, ostalo tih par kosti, to su svinje divlje pojele, ništa, jadno. To je već sigurno par mjeseci od kako je čovjek umro. Ja sam ga prepoznao po robi, kak je nosio neku jaknu, čizme, onda sam nazvao policiju."

Prizor na koji je Josip naišao prilikom raskrčivanja zemljišta ostat će mu urezan do kraja života.



Sumnje mještana treba potvrditi policija, koja je obavila očevid. Dobili su više nego korisne informacije.



"Čini mi se da se zvao Ivo, ali sad, nitko od nas koji tu na pašniku jesmo, koji imamo blago, nije on bio pričljiv puno, dok si ga nešto pitao odgovorio bi. Uvijek je govorio da čuva ovce kod nekoga i onda kad je dobio plaću, uvijek smo ga među konjima našli, volio je valjda konje, tu je i spavao i preko čitave godine i vjerojatno dok je dobio te novce, a kad si je potrošio plaću onda je otišao", ispričao je Josip.



Dolazio je u kloštarski kraj kao nadničar zadnjih par godina. Nekoliko ga je ljudi poznavalo. Bio je, kažu, simpatičan, povučen, ali i sklon alkoholu.



"Jednom sam ga sreo. Onako trijeznog i pitao 'Ivo, kuda ideš', on je rekao idem u Viroviticu, tamo su mi žena i djeca, a sad je li imao ili nije nitko ne može znati", zaključio je Josip Tučkorić.

Procjenjuju da je imao 60-ak godina. Kada su traktorom pronašli njegove ostatke, pored ostataka tijela bile su dvije boce i neotvorena konzerva sardina. Točan uzrok smrti bit će poznat nakon vještačenja. Neslužbeno, nema naznaka kaznenog djela.

