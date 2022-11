Novih 65 autobusa zamijenit će dotrajale autobuse u ZET-ovu voznom parku, istaknuo je u utorak zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević predstavljajući prvih 45 autobusa, koji su nabavljeni i sufinancirani iz EU-ova operativnog programa Konkurentnost i kohezija"."

"Ovi autobusi neće povećati vozni park, nego će zamijeniti stare koji imaju preko 20 godina, što je bitno za sigurnost u prometu i vozni red, kako bi se izbjegli nepredviđeni kvarovi", rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na predstavljanju novih autobusa u Podsusedu dodavši kako će preostalih 20 autobusa biti isporučeno do kraja godine.

Istaknuo je da se radi o završetku obnove voznog parka ZET-a na dizelski pogon te najavio da će sljedeća obnova parka ići na obnovljive izvore energije.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković istaknuo je kako je vrijednost projekta 161 milijun kuna, od čega je iz EU fondova sufinancirano 85 posto bespovratnih sredstava.

"U Zagrebu je Ministarstvo financiralo rotor, obnovilo tramvajsku infrastrukturu, a do kraja godine potpisat ćemo ugovor za 20 novih niskopodnih tramvaja, koji će se financirati u cjelokupnom iznosu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti", rekao je Butković.

Poručio je da su vrata Ministarstva uvijek otvorena za suradnju sa Zagrebom, kao najvećim hrvatskim gradom.

Za sada neće rasti cijene javnog prijevoza

Ministar Butković je najavio da je u sljedećoj perspektivi jedan od novih projekata dogovorenih između grada i Ministarstva gradnja brze željezničke pruge prema Zračnoj luci Franjo Tuđman.

Novi autobusi predstavljeni su u ZET-ovu pogonu u Podsusedu, a Tomašević i Butković obišli su ih zajedno s direktorom ZET-a Marijom Bogdanovićem i ravnateljem SAFU-a Draganom Jelićem.

Tomašević je, odgovarajući na pitanja novinara, rekao da za sada nema odluke o povećanju cijena javnog prijevoza, no sve ovisi o tome kako će se kretati cijene u budućnosti.

"Grad Zagreb je apsorbirao inflaciju od više od 10 posto pa nije došlo do poskupljenja usluga, od domova za starije do javnog prijevoza. Međutim, to ne može ići u nedogled jer cijene i dalje rastu, shodno tome ćemo vidjeti koliko ćemo moći izdržati", istaknuo je Tomašević.