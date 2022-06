Koordinacija javnih linijskih prijevoznika pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP) u petak je predložila da se, po uzoru na Njemačku i Sloveniju koje su pozvale građane da se umjesto automobilima voze autobusima i vlakovima, uvede za javni prijevoz neograničena mjesečna karta od 70 kuna.

U priopćenju Koordinacije ističe se da je javni prijevoz jedina prava alternativa za putovanje pri drastično visokim cijenama goriva te da primjeri Njemačke i Slovenije pokazuju kako to može u stvarnosti odlično funkcionirati.

Njemačka vlada, navodi se, od 1. lipnja ove godine testira posebni model u sklopu kojeg je odlučila stimulirati korištenje javnog prijevoza, ponudivši kartu od devet eura mjesečno za autobuse i vlakove. Reakcija građana, ističe se u priopćenju, bila je odlična i karte su se rasprodale. Ako se primjerice karta kupi u Hamburgu, može se bez problema koristiti u Berlinu ili bilo kojem drugom njemačkom gradu te vrijedi čak i na nekim međugradskim vlakovima Deutsche Bahna.

U Sloveniji su, navodi se, također prepoznali prednosti javnog prijevoza, tamo je javna usluga predviđena EU uredbama, što je omogućilo uvođenje jedinstvene cijene karata u regionalnom autobusnom prijevozu, a prijevoznici s državom imaju tzv. dizel klauzule kojima se kompenzira promjena u cijeni goriva.

"Javni prijevoz jedina je alternativa za putovanje pri ovako visokim cijenama goriva i to prepoznaju europske zemlje. Nadamo se da će primjer Njemačke pokazati put Vladi i resornom ministarstvu da pomognu građanima, jer je to jedino pravo rješenje", istaknuo je predsjednik Koordinacije javnih linijskih prijevoznika pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca Hrvoje Meštrović, dodavši da je to ujedno i pomoć domaćim prijevoznicima koji se bore za očuvanje više od 7000 radnih mjesta.

Meštrović navodi da jasnu korist od toga ima i država, jer će se na veliku količinu prodanih karata, čemu se svjedoči u Sloveniji i Njemačkoj, novac vratiti u državnu blagajnu. Model je, kako se navodi, već prezentirao u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

"Imamo model prema kojem u cijeloj Hrvatskoj možemo uvesti neograničen javni prijevoz po cijeni od 70 kuna za građane. To su ogromne uštede i velika pomoć koju država odmah može omogućiti građanima. To bi za većinu građana značilo smanjenje s tisuću i više kuna koliko sada plaćaju za gorivo ili za prijevoz na samo 70 kuna mjesečno.

Mi domaći autobusni prijevoznici smo spremni, siguran sam da građani to jedva čekaju, a sada je na potezu država koja od ovog modela također ima financijsku korist", rekao je Meštrović, naglasivši da bi karta za 70 kuna vrijedila na području cijele Hrvatske.

Vlada obećala sniženje trošarina, ali nisu svi zadovoljni: "Problem je eskalirao"

Problemi taksi prijevoznika: "Auto iz 2015. mi leži doma, a s autom koji je prošao 700 tisuća kilometara, iz 2001., vozim goste…"

Trenutna cijena mjesečne karte u gradovima i područjima gdje postoje javne usluge iznosi od 300 pa do 700 kuna i više, a prosječno povećanje troška za gorivo po automobilu je veće od tisuću kuna. Model će, pretpostavljaju u Koordinaciji, rezultirati mobilnošću djece i učenika, zaustavljanju iseljavanja iz ruralnih sredina i podršci demografskoj revitalizaciji te poboljšanju životnog standarda građana.

U priopćenju koordinacije stoji i da bi se takvim modelom, u kojem bi sudjelovali i prijevoznici i država, značajno smanjio trošak građanima.