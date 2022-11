Objavljenu tko su heroji koji su u masovnoj pucnjaki u gej klubu u Coloradu oborili napadača. Sprječili su da se dogodi veća tragedija.

Otkriveno je tko su heroji koji su uspjeli oboriti napadača u gej klubu u Coloradu u SAD-u. Nakon što je 22-godišnjak upao u klub i otvorio vatru tragično je ubio pet ljudi prije nego što ga je u daljnjem napadu spriječio veteran američke vojske. Njemu se kasnije pridružilo još dvoje nesutrašivih pojedinaca.

Bivši vojnik koji je služio u Iraku i Iranu, Richard Fierro u Club Q je došao s obitelji. Sa suprugom, kćeri i njezinim dečkom gledao je drag show kada je unutra ušetao napadač i počeo pucati.

Mjesto pucnjave u američkom gradu Colorado Springs - 4 (Foto: Afp)

Veteran je potrčao preko sobe i bacio se na njega. Tada im je prišao Thomas James i odurnuo pušku dalje od napadača. Međutim, Fierro je primijetio da osumnjičeni ima i pištolj koji mu je uzeo i njime ga udarao.

"Dok sam ga tukao sam govorio: 'Je***o ću te ubiti jer si pokušao ubiti moje prijatelje.' Moja obitelj je bila unutra, moja djevojčica je bila unutra," prepričao je.

New York Times: Richard Fierro was at Club Q with his wife, daughter, friends watching a drag show, when the gunman attacked. The veteran Army officer decided to fight back. He tackled the gunman, & hit him with his own gun. A drag queen stomped on the gunman with her high heels. pic.twitter.com/n1s3lqVNs5