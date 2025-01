Kakvo će vrijeme biti do kraja tjedna? Detalje donosi meteorolog Ivan Čačić

Iznad naših krajeva u četvrtak će još malo ojačati prostrana anticiklona. S njom će se i vremenske prilike stabilizirati, na što će utjecati i odmicanje visinske ciklone s vlažnim zrakom prema zapadnom Sredozemlju. No, ta će ciklona u petak u središnjem djelu stvoriti prizemni ciklonalni vrtlog koji će u nedjelju širiti svoj utjecaj prema Jadranu.



U četvrtak ujutro u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno. Najviše oblaka mjestimice uz malo snijega bit će u Gorskoj Hrvatskoj i ponegdje na širem karlovačkom području. Na Jadranu pretežno ili djelomice sunčano, no i dalje vjetrovito uz umjerenu i jaku buru koja će, uglavnom podno Velebita, imati i olujne udare na što upozorava i Meteoalarm. U unutrašnjosti vjetar većinom slab pa će ponegdje biti magle, ali i mraza uz najnižih -4 do 0 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu od 1 do 6, a zbog bure i jednako hladno.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj postupno smanjenje naoblake, no hladno uz slab do umjeren sjeveroistočnjak i najviših 2 ili 3 stupnja.

U istočnim predjelima poslijepodne djelomice sunčano i hladno, vjetar slab do umjeren, a temperatura većinom 1 ili 2 stupnja.



Tijekom prijepodneva u Gorskoj Hrvatskoj postupno kidanje naoblake, a zatim barem djelomice sunčano. Na sjevernom Jadranu djelomice mjestimice i pretežno sunčano.

U gorju će puhati umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu i dalje umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura. Najviša temperatura u gorskom području većinom -1 ili 0, a na Jadranu od 7 u unutrašnjosti Istre do 12 na otocima.



U Dalmaciji pretežno sunčano i vjetrovito uz umjerenu i vrlo jaku buru. Temperatura od 9 do 12 stupnjeva.

Tri dana kopno

Sljedećih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano. Ujutro u nizinama mjestimice magla ili niski oblaci koji se ponegdje mogu i dulje zadržati. Više oblaka bit će u nedjelju u Gorskoj Hrvatskoj gdje je moguća i slaba oborina. Vjetar većinom slab. Jutra će biti hladna uz umjeren mraz, a danju prohladno.

Tri dana more

Na Jadranu pretežno sunčano, osobito u petak i subotu. Jedino će u nedjelju u Dalmaciji uz više oblaka mjestimice biti malo kiše. Puhat će umjerena do jaka, podno Velebita na udare i olujna bura. Tijekom nedjelje mjestimice će zapuhati istočnjak, a na otvorenom moru jugo. Temperatura zraka u blagom porastu.



U četvrtak, dakle, posvuda stabilizacija vremena uz prestanak oborine. U unutrašnjosti mjestimice magla i mraz. Najviše sunca, ali i vjetra bit će na Jadranu. Jedino će u nedjelju u Dalmaciji i ponegdje u gorju biti više oblaka i slabe oborine.

