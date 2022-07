Napokon su krenula ulaganja u željeznicu, a s obzirom na njezino trenutačno stanje, prostora za napredak itekako ima. Na otvorenju Pelješkog mosta, stigla je najava novog projekta Vlade.

Od jutra do sutra - točno tako bi se mogla opisati vožnja na nekim željezničkim linijama u Hrvatskoj. No, na otvorenju Pelješkog mosta stigla je najava novog generacijskog projekta Vlade. U prilogu za Dnevnik Nove TV novinarka Petra Buljan je saznala o čemu se radi.



Renesansa željeznice - to je ono što država ima u planu za sljedećih 10 godina. "Činjenica je da ćemo mi sljedećih desetak godina imati željeznicu kao jedno veliko gradilište, i da će određenih kašnjenja, s obzirom na lošu infrastrukturu, biti", rekao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.



Međutim, na kašnjenja su putnici naviknuli. "Znam kolegice koje putuju u split - katastrofa, užasne su tračnice, dosta se čeka, vlakovi kasne", rekla je Lea iz Zagreba. "Vruće je u vlakovima, nekad ne radi ni klima", rekla je putnica Katja. "Na nekim dijelovima ide ko puž, ali i to će proći", rekla je putnica Katica.



Male relacije su, kažu putnici, još i u redu - ali one dugačke ne toliko...Ovaj par doputovao je iz Splita. "Trebalo nam je sedam i pol sati da dođemo do Zagreba. U drugim zemljama je puno brže, ali dobili smo besplatne kroasane i vodu, pa je to bilo u redu", rekli su Sofie i Kesse.

Hrvatska željeznička mreža sastoji se od 2617 kilometara pruga, na njima se nalazi 546 kolodvora i stajališta. Njom dnevno u prosjeku prođu 624 putnička vlaka no većina njih - presporo. Tako u Hrvatskoj postoji vlak koji od Zagreba do Pule vozi 22 sata i 43 minute. A ako u Pulu krenete iz Osijeka, mogli biste putovati 24 sata i 56 minuta.

Problemi su - sustavni. "Problemi su dotrajalost svega, nije ulagano u željeznicu, prošlih 15 godina ulagalo se u autoceste, željeznicu se zanemarilo, bio je i rat...", rekao je Ivan Kršić, predsjednik uprave HŽ-a.



Obnova će ići uglavnom iz Europskih fondova, plan je potrošiti oko 3 i pol milijarde eura. U tijeku je oko 20 projekata koji se provode i pripremaju - a danas su potpisani ugovori za gradnju drugog kolosijeka između Hrvatskog Leskovca i Karlovca. "U 10 godina planiramo oko tisuću kilometara obnovit", dodao je Butković.



Na njima bi strojovođe mogli juriti oko 160 kilometara na sat.

Puno više nego što hrvatske pruge podnose sada, ali i puno manje nego što jure neki japanski i svjetski vlakovi. "To nam neće EU financirat, te pruge na kojima bi se prometovalo 200 na sat, za to nećemo dobit bespovratna sredstva", rekao je Butković. "Nije rentabilno raditi pruge za brzine veće od 160 kilometara", dodao je Kršić.



10 godina možda zvuči dugo, ali brzina realizacije ove željezničke renesanse mogla bi biti bolja od brzine nekih hrvatskih vlakova.

