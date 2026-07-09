Tomašević o Thompsonovm "nastupu" u Zagrebu: "Jasna je odluka Skupštine, to nije u našoj nadležnosti"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u četvrtak je o dolasku Thompsona u Kino SC-a na promociju knjige "Fenomen Thompson" i njegovu nastupu rekao da SC nije u nadležnosti Grada, a HDZ-ov Mislav Herman poručio je da "cenzorske škare Grada Zagreba ne režu u državnim ustanovama".

"U državnim ustanovama se ne zabranjuje hrvatskim braniteljima pjevanje. Prema tome, gospodinu Tomaševiću bih zapravo čestitao jer od kada je zabranio koncerte Marka Perkovića Thompsona u gradu Zagrebu, njegov posao u gradu Zagrebu cvjeta. Nikad više koncerata Marka Perkovića Thompsona u gradu Zagrebu nego sada kada je Tomislav Tomašević veliki antifašist na vlasti. Svaka mu čast, a mislim da bi mu najviše trebao zahvaliti - znate li tko? Marko Perković Thompson jer mu takav posao radi da je to čudo jedno neviđeno", rekao je novinarima u Gradskoj skupštini njezin potpredsjednik iz redova HDZ-a Mislav Herman.

Na upit novinara da komentira što će se u četvrtak u 19,30 sati u kinu Studentskog centra (SC) održati promocija knjige “Fenomen Thompson” autora Ivice Marijačića gdje su kao gosti najavljeni Thompson i Hrvatske ruže, gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da SC nije u nadležnosti Grada Zagreba.

"Jasno je što je odluka Skupštine. Odluka Skupštine se odnosi na sve prostore kojima upravlja Grad ili gradske ustanove, a to nije SC (Studentski centar). SC je državna ustanova, dapače direktor te ustanove je gradski zastupnik u Skupštini grada Zagreba, tako da pitajte Maria Župana za to, ali to nije u našoj nadležnosti. U nadležnosti su, kad govorimo o odluci Skupštine - javne površine i prostori kojima upravljaju Grad ili Grad u širem smislu", rekao je Tomašević.

Gradski zastupnik HDZ-a i ravnatelj Studentskog centra (SC) u Zagrebu Mario Župan novinarima je potvrdio da će se večeras u SC-u u Savskoj 25 održati promocija knjige “Fenomen Thompson" da će Thompson i Hrvatske ruže pjevati tri pjesme.

"Studentski centar u Zagrebu je iznajmio prostor organizatoru. Koliko ja vidim na plakatima najavljen je gospodin Thompson i Hrvatske ruže. Koliko ja imam informaciju navodno će pjevati tri pjesme. Tu ne vidim ništa sporno, kako iznajmljujemo i drugima u komercijalne svrhe, znači i glumcima i produkcijama i razno-razne imamo aktivnosti gdje povećavamo prihod. I apsolutno smo iznajmili Kino SC, bit će jako vruće u 19,30 (sati), sad smo u procesu donošenja ventilacije i klimatizacije tog kina koje je najveće u Republici Hrvatskoj, 1100 sjedećih mjesta", rekao je Župan.

Napomenuo je da SC nije organizator događanja.

"Ako aludirate na zabranu, ja koliko znam zakonski nigdje u zakonu nema da je gospodin Thompson ili bilo tko drugi zabranjen u Republici Hrvatskoj. To što je Grad Zagreb donio da na javnim površinama ne da gospodinu Thompsonu nastupe ili u dvoranama u vlasništvu Grada Zagreb ili ustanovama, to je na nivou Grada Zagreba. To nema veze sa Studentskim centrom. Studentski centar u Zagrebu je 100 posto vlasnik prostora u Savskoj 25 kao i na 'Stjepanu Radiću', najvećem naselju gdje imamo one Radićeve dane. Ne vidim tu ništa sporno, a Grad Zagreb nije naš osnivač niti ima ikakva upravljačka prava nad Studentskim centrom u Zagrebu", poručio je ravnatelj SC-a u Zagrebu i gradski zastupnik HDZ-a Mario Župan.