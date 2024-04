Tomašević priznao: "Žao mi je što nismo išli u koaliciju s SDP-om"

Koordinator stranke Možemo i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u subotu je odluku Ustavnog suda da predsjednik Republike Zoran Milanović ne može biti mandatar nazvao protuustavnom i poručio da je sada najvažnije konstituirati Hrvatski sabor.

Pročitajte i ovo Nove cijene Od utorka jedna vrsta goriva skuplja, drugoj cijena pada

"Odluka Ustavnog suda je protuustavna, nema nikakvog uporišta u Ustavu za odluku koju su donijeli. Kada smo predavali kandidature u Sabor, pozvali smo Ustavni sud i DIP da se očituju hoće li izbori biti regularni, drže li se svi upozorenja i da to naprave najkasnije na dan izborne šutnje, tako da, bez obzira na rezultate izbora, svi znaju na čemu su", podsjetio je Tomašević u izjavi novinarima tijekom akcije čišćenja okoliša u Sesvetskom Kraljevcu.

Pročitajte i ovo "ustavni sud treba ukinuti" Raspudić o Šeparoviću i HDZ-ovim ministrima: "Viđam ih po noći kako se smucaju u trenirkama, u nekim čudnim razgovorima"

Oni to nisu napravili, dodao je, nisu ni upozoravali niti su u jednom trenutku rekli da Milanović krši njihovo upozorenje.

"Nisu rekli koja bi sankcija bila, niti na čemu bi je temeljili, dokad vrijedi ta zabrana Milanoviću? I gdje piše u Ustavu da je takva sankcija moguća? Ako izbori nisu bili kontaminirani, kako to da se Milanoviću zabranjuje da bude mandatar", upitao je Tomašević.

Pročitajte i ovo ne zna ništa o tome Zastupnik mađarske manjine Jankovics: "Nije me zvao Milanović, a niti premijer Orban"

Govoreći o pregovorima za formiranje vladajuće većine, rekao je kako su uvijek govorili da bi oporbena stranka koja osvoji najviše mandata trebala dati mandatara, a to je SDP.

"Hoće li SDP predložiti Milanovića ili nekog drugog, to je na njima, mi ćemo to podržati. Most ima manje mandata nego Možemo jer su dva mandata od Suverenista. Ako krenemo u tu logiku, nećemo se dogovoriti", istaknuo je.

Pročitajte i ovo Rok za predaju kandidatura u utorak Pred vratima su i novi izbori: "Neka građani obrate pažnju", "Strah nas je da se to ponovno ne dogodi..."

Smatra kako prvi korak treba biti konstituiranje Sabora, s obzirom na to da Sabor može donositi odluke, a kasnije se treba pričati o Vladi.

"Ključno je da se konstituira Sabor i da Sabor počne donositi zakone, da smijeni glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, ukine 'Lex AP' i napravi set zakona koji bi smanjili mogućnost korupcije, kaže Tomašević.

Pročitajte i ovo Nespojive funkcije Tko će sjediti na dvije fotelje? "Kad bi se to dozvolilo, sigurno bi Sabor bio pristojnije mjesto"

Također je rekao kako im je žao što u izborima nisu išli u točkastu koaliciju sa SDP-om.