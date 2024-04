Pred vratima su i novi izbori: "Neka građani obrate pažnju", "Strah nas je da se to ponovno ne dogodi..."

Jedni izbori su iza nas, poznato je tko će u hrvatski parlament. No pred vratima su i drugi izbori, oni za europski parlament.

Kandidature se moraju predati do utorka u ponoć, a većina stranaka još ne otkriva tko će biti na njima.

Ne skriva se strah kako bi europski izbori mogli ostati u sjeni sastavljanja Vlade. Većina kandidata još uvijek se bavi prikupljanjem potpisa. Tako je primjerice Ladislav Ilčić (Hrvatski suverenisti) koji je u utrci za drugi mandat najavio predaju lista za utorak.

Liste za EU parlament - 2 Foto: DNEVNIK.hr

„Konzervativna ideja je u porastu, lijeve politike su pokazale jako loše rezultate. Vjerujem da je puno ljudi prepoznalo što ja radim tako da mislim da ću dobit veliku podršku“, rekao je Ilčić.

Izravna konkurencija mu je Domovinski pokret. Stipo Bartulica kao mogući nositelj liste - kaže sve je još u dogovoru.

Stipo Bartulica, Domovinski pokret Foto: DNEVNIK.hr

„Ja ću biti kandidat, predat ćemo listu u ponedjeljak popodne. Na prošlim izborima DP nije postojao kao stranka, sad idemo prvi put i očekujemo dobre rezultate“, rekao je Bartulica.

S njima će možda na listu i stranka Pravo i pravda, Mislav Kolakušić je za Dnevnik Nove TV rekao kako u ponedjeljak imaju sastanak.

Zadnje dogovore ima i Možemo, ali za parlament već imaju plan.

„Mislim da su ovi rezultati pokazali da smo sigurno stranka koja je najviše narasla. Članica smo europske zelene stranke, imamo veliku podršku zelenih,“ rekao je Gordan Bosanac iz Možemo!

SDP se nada da će, s nositeljicom liste Biljanom Borzan, ponoviti 4 mandata kao u prošlom sazivu. Iako bi zbog pregovora za sastav Vlade kampanja mogla pasti u drugi plan.

Biljana borzan, SDP Foto: DNEVNIK.hr

„Kampanja će ići bez obzira na sve. Mi moramo odraditi svoj posao, građani moraju izabrati predstavnike i dobro je da obrate pažnju na to,“ istaknula je Borzan.

HDZ svoje karte ne otkriva - kažu kako se još sastavljaju liste.

Još jednom mandatu nada se i Valter Flego (IDS). Traju pregovori hoće li IDS u koaliciju, ali više ga brine hoće li izbore itko ozbiljno doživjeti.

„Prije pet godina, ako se sjećam, bila je najlošija izlaznost u Europskoj uniji. Strah me da će se to ponoviti i da puno važnih tema neće doći do izražaja“, poručio je Flego.

Većina stranaka planira predaju lista do utorka, na dan roka predaje. 9. lipnja je datum kada ćemo doznati tko će od novih ili starih lica u Europski parlament.

