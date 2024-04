Tko će sjediti na dvije fotelje? "Kad bi se to dozvolilo, sigurno bi Sabor bio pristojnije mjesto"

U Sabor su izabrani mnogi župani, čija je dužnost nespojiva s funkcijom saborskog zastupnika, pa će morati izabrati koju će funckiju zadržati. No, zato u Sabor bez zadrške mogu gradonačelnici.

Gotovo 15 posto svih izabranih zastupnika su gradonačelnici, a u parlament je upala i trećina svih župana, koji istovremeno ne mogu biti zastupnici. SDP-ov Zlatko Komadina zato neće u Sabor, no nakon isteka lokalnog mandata mogao bi Željko Kolar.



"Moja je odluka da ću apsolutno odraditi do kraja, ali ja sam to i komunicirao s građanima na području Krapinsko-zagorske županije. No, nakon toga nije nemoguće", objasnio je Kolar iz SDP-a novinaru Dini Golešu.



Isto će učiniti i Matija Posavec, ali taj bi Zakon mijenjao.



"Kad bi se dozvolilo, kako gradonačelnicima tako i županima, da budu saborski zastupnici sigurno bi parlament bio pristojnije mjesto i puno bi se konkretnije, tematskije i jasnije komuniciralo", smatra Matija Posavec iz Nezavisne platforme Sjever.

Što kažu HDZ-ovi župani?

Blaženko Boban odgovor na pitanje hoće li ostati na jugu ili otići na sjever ne želi dati dok se ne sastavi Vlada. Iz ureda Anđelka Stričaka poručju da ostaje u varaždinskoj palači. Tu su još i Igor Andrović, Danijel Marušić i Martina Furdek Hajdin i Ernest Petry.



"Naravno da će svi HDZ-ovi župani postupiti sukladno uputama predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice i da je svima u interesu zastupati interese da doprinosimo i radimo u unaprijeđenju krajeva koje i zastupamo", rekao je Ernest Petry.

Veliki Gradovi

Tomislav Tomašević iz platforme Možemo istovremeno je i gradonačelnik i župan.



"S obzirom da je to mandat koji je na neki način stranački mandat to ćemo uskoro objaviti, ali mislim da tu neće biti nikakvih iznenađenja, jasan je poredak na listi", kaže gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević iz Možemo!.



U prošlom sazivu HDZ-ov Ivan Radić na kratko je zamrznuo svoj mandat, ali ne zbog grada Osijeka već zbog HDZ-ove kadrovske križaljke. U četiri godine preferencijalno ga je biralo 400 posto više birača.



"Broj preferencijalnih glasova obvezuje me da budem glas svakog od njih u Hrvatskom saboru, gradonačelnički mandat i saborski mandat za sada su pokazali da kroz sinergijski učinak daju odlične rezultate", uvjeren je gradonačelnik Osijeka, HDZ-ov Ivan Radić.

Gradonačelnik Rijeke SDP-ov Marko Filipović nije ni bio u utrci za Sabor ni za ovaj ni za prošli saziv. Splitski gradonačelnik Ivica Puljak (Centar) sada je dobio povjerenje građana i za parlament. Iz Portugala kratko odgovara: "Dokle god se ne konstituiraju Sabor i Vlada, ne možemo odgovarati na hipotetske situacije".



Gradonačelnik je i Ivan Penava. Kada bi završio u Banskim dvorima morao bi se odreći te funkcije, kao zastupnik to ne mora. Ista je računica i kod Mire Bulja, gradonačelnika Sinja.

Može li se sjediti na dvije fotelje istovremeno provjerio je novinar Dino Goleš.



"Može, ja sam dobio podršku od 9524 glasača i kao gradonačelnik sam sasvim sigurno pokazao kako se može biti i uspješan gradonačelnik i saborski zastsupnik, ovdje leže potrebe, a u Zagrebu se donose odluke", rekao je gradonačelnik Bjelovara iz redova HSLS-a Dario Hrebak.



Pitanje je samo koliko se mogu fokusirati na gradske i županijske odluke dok se igra šah oko toga tko će u državi imati vlast.

