Nastavljaju se reakcije na odluku Ustavnog suda: "Vraćaju nas u kaljužu", "Nećete biti vlasnici mog glasa!"

Ustavni sud zabranio je Zoranu Milanoviću da bude mandatar za predsjednika vlade. Pročitajte cijelo priopćenje o odluci Ustavnog suda.

da bude mandatar za predsjednika vlade. Pročitajte cijelo priopćenje o odluci Ustavnog suda. Troje sudaca ustavnog suda nije se složilo s odlukom



Predsjednik Milanović odluku suda nazvao je pripremom za državni udar

Slažete li se s odlukom Ustavnog suda o Zoranu Milanoviću? Slažem se

Ne slažem se Slažem se

Ne slažem se Ukupno glasova:

Pratite iz minutu u minutu:

12:24 Koordinator stranke Možemo i zagrebački gradonačelnik, Tomislav Tomašević, odluku Ustavnog suda nazvao je protuustavnom. Poručio je da će Možemo podržati manjinsku SDP-ovu Vladu te da je sada najvažnije konstituirati Sabor.

"Što se tiče odluke Ustavnog suda ona je protuustavna, nema nikakvog uporišta u Ustavu za odluku koju su donijeli. Kad smo predavali kandidature u Sabor pozvali smo Ustavni sud i DIP da se očituju hoće li izbori biti regularni, drže li se svi upozorenja ili ne i da to naprave najkasnije na dan izborne šutnje tako da bez obzira na rezultate izbora svi znaju na čemu su. Oni to nažalost nisu napravili. Nisu niti upozoravali. Niti u jednom trenutku nisu rekli da Milanović krši nihovo upozorenje. Nisu rekli koja bi sankcija bila niti na čemu bi je temeljili, dokad vrijedi ta zabrana Milanoviću? I gdje piše u Ustavu da je takva sankcija moguća? Ukoliko izbori nisu bili kontaminirani, kako to da se Milanviću zabranjuje da bude mandatar", pita se Tomašević.

12:21 Nikola Grmoja iz Mosta u subotu je ponovno pozvao Domovinski pokret na razgovore.

"Dobro je znano zašto mi nismo išli s Domovinskim pokretom, jer smo tvrdili da će ići s HDZ-om. Evo im prilike da ja nisam bio u pravu kroz cijelo ovo predizborno vrijeme. Pozivam ih na razgovore kako bismo fomirali antiHDZ koaliciju. Sve je na stolu, ništa nije zadano, trebamo razgovarati i vidjeti što se može napraviti. Ako ne žele izdati birače, ljude koji su im dali povjerenje, onda trebaju sjesti i razgovarati", rekao je Grmoja za HRT.

11:50 Zastupnik mađarske nacionalne manjine Robert Jankovics iznenadio se novinarskim pitanjem predsjedniku Zoranu Milanoviću o tome je li zbog Jankovicsa kontaktirao mađarskog premijera Viktora Orbana. Više o tome čitajte >>>OVDJE.

11:20 Komunikacijska stručnjakinja Nove TV Gabrijela Kišiček gostovala je na N1 gdje je kazala da ova odluka nikome ne ide na ruku i svi su iznenađeni.

"Odluka Ustavnog suda nije uvjerljivo i dobro obrazložena da bi se stvorio dojam da tu nema političkih preferencija te da nije političko motivirana. Sudske bi odluke trebale biti nemotivirane što se tiče politike. Pošto se nije stvorio taj dojam, stvara se određena ljutnja i bunt koja može pomoći da se premoste neke ideološke razlike i da se ide u zajedničku borbu za viši cilj", kazala je.

11:15 "Svi izabrani zastupnici kojima je zaista na srcu budućnost Hrvatske, sad bi se trebali okupiti, konstituirati Sabor pa se oduprijeti ovoj protuustavnoj samovolji", poručila je na platformi X bivša premijerka, Jadranka Kosor.



Svi izabrani zastupnici kojima je zaista na srcu budućnost Hrvatske, sad bi se trebali okupiti, konstituirati Sabor pa se oduprijeti ovoj protuustavnoj samovolji. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) April 19, 2024

10:50 Ustavni stručnjak Robert Podolnjak koji je bio kandidat Mosta u 3. izbornoj jedinici u emisiji na N1 kazao je da ovo upozorenje suda nema veze s Ustavom.

"Ovo što sad Ustavni sud radi je najobičnija osveta predsjedniku koji je kontinuirano kršio njihovo upozorenje što mu predbacuje i većina u Ustavnom sudu i sankcije koje predviđaju uopće nisu predviđene Ustavom ni ustavnim zakonom o Ustavnom sudu."

"Ustavni sud nema takvu ovlast", tvrdi Podolnjak.

10:30 Darko Milinović, predsjednik stranke LiPO, također se osvrnuo na upozorenje Ustavnog suda i poručio: "Ovakve odluke Ustavnog suda koji se stavljaju iznad Sabora vraćaju nas u kaljužu iz koje izađošmo bar u zadnja 3 dana."

Pročitajte i ovo preminuo u bolnici Umro muškarac koji se zapalio pred zgradom u kojoj se sudi Donaldu Trumpu

10:15 Profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu i bivši šef zagrebačkog SDP-a Viktor Gotovac na platformi X napisao je: "U ovoj zemlji svi su nogometni treneri, sad vidim i ustavni stručnjaci. Pitam se bi li, analogno, i osuđenike valjalo pitati što misle o presudi nakon što bude donesena. Možda da i pacijenti liječnike poučavaju o liječenju".

"Pravo" pitanje za anketu. "Narod" kao tumač ustavnosti. U ovoj zemlji svi su nogometni treneri, sad vidim i ustavni stručnjaci. Pitam se bi li, analogno, i osuđenike valjalo pitati što misle o presudi nakon što bude donesena. Možda da i pacijenti liječnike poučavaju o liječenju. pic.twitter.com/wod7aic7tb — Viktor Gotovac (@GotovacViktor) April 20, 2024

10:00 Ivan Lovrinović, suradnik Mislava Kolakušića i jedan od utemeljitelja stranke Pravo i pravda (PiP), komentirao je potez Ustavnog suda podužom objavom na Facebooku u kojoj je, između ostalog napisao: "U tom slučaju je HDZ irelevantan čimbenik, kao što je irelevantno mišljenje Ustavnog suda, tog parapolitičkog tijela isluženih političara, koji treba ukinuti i formirati Ustavno vijeće koje neće sudovati o svemu i svačemu i biti sluškinja politike. Takva je praksa u zemljama zrele demokracije".