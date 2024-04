Benčić: "Do kada vrijedi zabrana Milanoviću? Zauvijek?"

Predsjednik Republike Zoran Milanović ne može biti ni mandatar ni predsjednik Vlade čak ni ako podnese ostavku, kazao je predsjednik Miroslav Šeparović na konferenciji za medije nakon što je Ustavni sud održao izvanrednu sjednicu.

"Smatramo ovo nezapamćenim i nedopustivim udarom na politički proces stvaranja većine", poručila je Sandra Benčić iz Možemo! i dodala: "Nikad dosad nismo imali situaciju da bi se Ustavni sud uplitao u stvaranje većine. Evidentno je da je izabrao tim za koji igra."

"Ustavni sud je dao ocjenu da se predsjednik Republike Hrvatske u kampanji ponašao kao kandidat i da je kršio njihovo upozorenje. Međutim, Ustavni sud nije povukao nikakve konzekvence nego je rekao da neće poništiti izbore. Ako je o ishodu izbora ovisila ocjena je li ili nije imao pretjerani utjecaj, to znači da bi moguće Ustavni sud poništio izbore koji bi bili lošiji po HDZ", poručila je Benčić dok pristižu reakcije na upozorenje Ustavnog suda.



Podsjetila je da je Ustavni sud već prije upozorio Milanovića da ne može sudjelovati u kampanji: "Nije mu Ustavni sud, niti bi to smio napraviti, zabranio slobodu govora. Pozivali smo Ustavni sud da se oglase najkasnije 16. travnja jer će se u suprotnom sve što kažu naknadno moći smatrati izravnim miješanjem u ono što je politički proces. Ustavni sud je učinio upravo to."

"Na temelju kojeg članka Ustava USUD može bilo kome zabraniti da bude mandatar i premijer ako nema u tom trenutku nespojivu funkciju. Ako je dao ostavku, mora biti u jednakom položaju da može vršiti javnu funkciju, to kaže Ustav", poručila je, između ostalog, Benčić.

