Tomašević nakon napada maloljetnika u Dubravi: "Sve nadzorne kamere rade, zaštitari su u svim školama"

Nakon učestalih napada na maloljetnike u zagrebačkoj Dubravi te nakon što su građani sami organizirali patrole ulicama kao svojevrsni prosvjed zbog neadekvatne reakcije institucija, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izvijestio je što Grad radi po pitanju sigurnosti djece u tom zagrebačkom naselju.

Tomašević je rekao kako je svjestan problema te da su s njime upoznate i sve nadležne institucije. "Održan je sastanak u policijskoj upravi, bili su prisutni ravnatelji svih devet osnovnih škola s tog područja kao i djelatnici socijalne službe", izvijestio je gradonačelnik te dodao kako na svim školama rade nadzorne kamere te svaka škola ima zaštitara.

"Ovo nasilje se nije dogodilo u prostorima škole, niti u unutarnjim niti u vanjskim prostorijama škole te će o svemu policija informirati javnost, a roditelji će sve odgovore o svim aktivnostima koje se poduzimaju dobiti na vijećima roditelja u svih devet škola", kazao je.

Za vikend je najavljen novi prosvjed, no Tomašević ističe da su državne institucije one koje moraju informirati građane o svemu što je učinjeno i što se čini po pitanju sigurnosti. U nadležnosti grada su obrazovne ustanove. "Mi u školama nastavljamo provoditi projekte o prevenciji vršnjačkog nasilja, što ćemo činiti i dalje", rekao je zagrebački gradonačelnik.

Banda maloljetnika hara

Zagrebačka policija dosad je identificirala šest maloljetnih počinitelja koji se dovode u vezu s napadom na skupinu dječaka u Dubravi. Skupina maloljetnika je 6. rujna napala dječake koji su se družili na školskom igralištu Osnovne škole Antuna Mihanovića.

Roditelji tvrde da nasilje traje već mjesecima, ali i da na meti nisu isključivo djeca, već maltretiraju i obične prolaznike i vlasnike dućana, a s prijavama se susrela i zagrebačka policija.

Zabrinuti roditelji odlučili su pratiti djecu u svakodnevnim aktivnostima, a u Dubravi se sprema i prosvjed, koji bi se trebao održati 28. rujna u 16 sati ispred Osnovne škole Retkovec.