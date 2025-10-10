Tomašević: "Nije točno da je Ivandić prva profesionalna potpredsjednica Skupštine"

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević izjavio je u petak da informacija kako će Marina Ivandić postati prva profesionalna potpredsjednica Gradske skupštine nije točna, jer ta mogućnost postoji još od 2001. godine i korištena je u više mandata.

"U 2001. godini predviđena je mogućnost da jedan potpredsjednik Gradske skupštine bude profesionalan i do sada je to bio slučaj u četiri mandata, dakle 16 godina.

U dva mandata to nije bilo tako, a od tih osam godina četiri smo mi na vlasti. Većinu vremena, otkako postoji ta mogućnost, Grad Zagreb imao je profesionalnog potpredsjednika ili potpredsjednicu", rekao je Tomašević.

Dodao je da se odluka o profesionalizaciji donosi kako bi se Skupština više otvorila građanima, udrugama i drugim dionicima te da je prijedlog za imenovanje Ivandić upućen u redovnom, a ne hitnom postupku.

Članak Jutarnjeg lista koji piše da je "od 1700 članova upravljačkih odbora i vijeća u 349 ustanova kojima je Grad Zagreb (su)osnivač svaki peti, odnosno njih 340, politički angažiran, a od njih je 330 iz redova vladajuće koalicije Možemo!/SDP" nazvao je 'miješanjem krušaka i jabuka'.

"Upravna vijeća gradskih ustanova, gdje su predstavnici osnivača, miješaju se s upravama gradskih poduzeća, koje su profesionalne pozicije i gdje ljudi dobivaju plaću. Članovi upravnih vijeća imaju naknadu od 90 eura mjesečno, to nisu zaposleni ljudi, jer nitko ne bi radio za taj iznos", pojasnio je.

Dodao je da Grad sada ima 16 pročelnika, dok ih je prije četiri godine bilo 27.

"Grad Zagreb tada je imao više ‘ministarstava’ nego ijedan grad na svijetu. Od 16 pročelnika, jedan je član moje stranke. Nijedan član uprava gradskih poduzeća, poput Holdinga, ZET-a ili Velesajma, nije član nijedne političke stranke. To dovoljno govori koliko se naš sustav upravljanja razlikuje od prijašnjih", naglasio je.

Govoreći o izgradnji bolnice u Blatu, istaknuo je da je riješen dugogodišnji imovinskopravni spor i da je država investitor, dok Grad osigurava prometnu infrastrukturu.

"Cilj je da, kada se otvori Nacionalna dječja bolnica, budu gotove pristupne ceste i tramvajska pruga. Govorimo o 2029. godini", rekao je. Dodao je da Grad širi specijalističke usluge u Novom Zagrebu i obnavlja mostove, poput Jadranskog, radi bolje povezanosti i sigurnosti.

Tomašević je naveo da su kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti ove godine planirana u iznosu od 210 milijuna eura, što je, kako je rekao, "bez presedana u povijesti Zagreba".

Komentirajući natječaj za uvođenje programa za ravnopravnost LGBT osoba u školama, pojasnio je da se ne radi o edukacijama u školama ni vrtićima, nego o aktivnostima u okviru gradske strategije koju je usvojila Gradska skupština.