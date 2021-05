Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Vlade održat će konferenciju za medije na kojoj će, po svemu sudeći, komentirati najnoviji niz uvreda kojima se on i predsjednik već mjesecima časte.

Predsjednik Zoran Milanović danas je naime opet komentirao temu izbora predsjednika Vrhovnog suda i priopćenje Vlade o Zlati Đurđević.

Na pitanje je li on prodavač boza, kako je to jučer rekao Andrej Plenković, Milanović odgovara: ''On je krkao bozu i gusti sa šlagom, a ja sam pio pivo i viski. I kremšnite je krkao.''

Konferenciju ćete moći pratiti uživo na portalu DNEVNIK.hr.