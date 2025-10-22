Tko je uhićeni Leon Lučić, koji je pucao u Središću: Dobro poznat i policiji i javnosti

Kako saznajemo iz provjerenih izvora, Leon Lučić u zagrebačkom naselju Središću, u Ulici Ede Murtića nasuprot Muzeja suvremene umjetnosti, u srijedu u jutarnjim satima pucao je na muškarca, koji je ozlijeđen te je odvezen u bolnicu.

Leon Lučić otprije je poznat i policiji i javnosti. Najprije je bio policijski službenik. Dugo je radio u policiji, ali karijera mu je naprasno okončana 2004. nakon što je ozlijeđen tijekom uhićenja dilera. Kasnije ga javnost pamti kao zvijezdu jedne kriminalističke serije u kojoj je kao glumac naturščik glumio lik policajca.

Nakon što je napustio policijsku službu, njegovo ime više se puta pojavljivalo u medijima zbog afera, istraga i optužbi.

Lučić je uhićen 2020. godine nakon što je prijavljen za kazneno djelo iznude nad zaprešićkim poduzetnikom M. D. i nanošenja teških tjelesnih ozljeda.

"Pokušaj iznude zaprešićkog poduzetnika dogodio se 10. siječnja na nadvožnjaku autoceste A1 kod Draganića, a u tučnjavi su teško ozlijeđena dvojica muškaraca, odnosno 48-godišnji bivši policajac Leon Lučić, osumnjičen za iznudu zaprešićkog poduzetnika, i s druge strane 38-godišnji MMA borac Mirko Šintić, kojega je doveo iznuđivani poduzetnik Mario D. (48)", tada je objavila policija.

Lučić je tada nakon tučnjave hospitaliziran u karlovačkoj bolnici, gdje je stavljen u induciranu komu, a potom su ga prebacili u zagrebačku bolnicu u Dubravi. Nakon oporavka u bolnici odveden je u policijsku postaju u Heinzelovoj ulici u Zagreb.

Leon Lučić Foto: Sime Zelic/Pixsell

Dok je postupak za pokušaj iznude još bio u tijeku, u lipnju 2025. godine USKOK je proveo novu akciju u kojoj je Lučić ponovno priveden, zajedno s još trojicom bivših policajaca, jednim aktivnim policajcem i bivšim vojnim specijalcem.

Sumnja se u to da su počinili niz kaznenih djela: od pokušaja iznude do odavanja povjerljivih podataka iz sustava Ministarstva unutarnjih poslova (MUP-a) te zlouporabe položaja i ovlasti. Ključni dokaz u istrazi bili su SMS-ovi i poruke prijetnji pronađene na mobitelima zaposlenog policajca i Lučića. Uređaj je, prema USKOK-u, bio dugo neotključan i poslan na forenzičku analizu u Njemačku, gdje su istražitelji otkrili komunikaciju u kojoj se žrtvama prijetilo riječima: "Ubit ćemo vas i djecu ako nam ne date novce".

Prema rezultatima istrage, aktivni policajac je Lučiću i njegovoj mreži prosljeđivao povjerljive podatke i fotografije iz policijskog sustava, koje su potom korištene za iznudu i prijetnje žrtvama.

Suđenje Leonu Lučiću u slučaju iznude zaprešićkog poduzetnika započelo je krajem 2024. godine, a u novoj istrazi iz 2025. USKOK je objavio da se osumnjičenici brane sa slobode, osim jednog aktivnog policajca kojem je određena mjera opreza.

Današnji incident u Središću samo je najnoviji u nizu nasilnih događaja povezanih s njegovim imenom.