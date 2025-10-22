Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Od policajca do kriminalca

Tko je uhićeni Leon Lučić, koji je pucao u Središću: Dobro poznat i policiji i javnosti

Piše A. L., 22. listopada 2025. @ 12:17 komentari
Leon Lučić
Leon Lučić Foto: Robert Fajt/Cropix
Nakon što je napustio policijsku službu, njegovo ime više se puta pojavljivalo u medijima zbog afera, istraga i optužbi.
Najčitanije
  1. Semafor s četiri svjetla
    Zvuči nestvarno

    Stižu semafori s četiri svjetla! Evo zašto će uvesti i bijelu boju: Bit će to ogromna promjena u prometu
  2. Obračun električne energije, ilustracija - 3
    Dobro je znati

    Uskoro velika promjena u obračunu struje: Nemojte na ovo zaboraviti, može vas koštati dvostruko više!
  3. Ilustracija
    Akcija Barut

    Velika akcija u BiH: Na meti i članovi obitelji kontroverznog hrvatskog poduzetnika
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Sindikalne središnjice protiv HUP-a: Minimalna plaća mora rasti, traže najmanje 1130 eura bruto
SOCIJALNI "DIJALOG"
“Umijeće preživljavanja s 750 eura”: Sindikati oštro protiv HUP-a zbog minimalne plaće
Muškarac zapalio kuću: Teško ozlijeđen 25-godišnjak
UHIĆEN JE
Muškarac zapalio kuću: Teško ozlijeđen 25-godišnjak
Upozorenje Hrvatske pošte na lažne SMS poruke: Ne nasjedajte na prijevaru!
lažne poruke
Upozorenje Hrvatske pošte za sve koji čekaju pakete: Ne nasjedajte, riskirate da ostanete bez novca!
Popis dućana i trgovina koji rade u nedjelju 2. studenog
Što je otvoreno?
Planirate kupovinu? Provjerite koje trgovine rade ove nedjelje
Mladić iz Trogira ispaljivao signalne rakete dok su slijetali zrakoplovi, policija ga brzo locirala
detaljna analiza
Uhićen mladić iz Dalmacije koji je ispaljivao signalne rakete dok su slijetali avioni: Policija objavila kako ga je pronašla
Skandal u Njemačkoj: Desničari iz AfD-a optuženi za špijunažu i veze s Rusijom
VELEIZDAJA
Ministar njemačke savezne države optužio AFD: "Špijuniraju za Ruse - osobito ih zanima obrana od dronova"
Stižu semafori s četiri svjetla! Evo zašto će uvesti i bijelu boju: Bit će to ogromna promjena u prometu
Zvuči nestvarno
Stižu semafori s četiri svjetla! Evo zašto će uvesti i bijelu boju: Bit će to ogromna promjena u prometu
Uskoro velika promjena u obračunu struje: Nemojte na ovo zaboraviti, može vas koštati dvostruko više!
Dobro je znati
Uskoro velika promjena u obračunu struje: Nemojte na ovo zaboraviti, može vas koštati dvostruko više!
Akcija Barut u BiH: Na meti i članovi obitelji trgovca oružjem Zvonka Zubaka
Akcija Barut
Velika akcija u BiH: Na meti i članovi obitelji kontroverznog hrvatskog poduzetnika
Novi Zagreb pod opsadom policije: Netko je pucao u muškarca, traje potraga za napadačem
Drama u Središću
FOTO Opsadno stanje u Novom Zagrebu: Policija ulovila napadača, riječ je o poznatoj osobi
Sve je teže naći nastavnike, uskaču i umirovljenici: "Imali smo dosta kandidata koji su htjeli doći raditi, ali kada su čuli plaću..."
Teško do kadra
Sve ih je teže naći, pa vraćaju i umirovljenike: "Dosta kandidata htjelo je doći raditi, ali kad su čuli kolika je plaća..."
Tko je uhićeni Leon Lučić koji je pucao u Središću: Dobro poznat i policiji i javnosti
Od policajca do kriminalca
Tko je uhićeni Leon Lučić, koji je pucao u Središću: Dobro poznat i policiji i javnosti
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Stižu semafori s četiri svjetla! Evo zašto će uvesti i bijelu boju: Bit će to ogromna promjena u prometu
Zvuči nestvarno
Stižu semafori s četiri svjetla! Evo zašto će uvesti i bijelu boju: Bit će to ogromna promjena u prometu
Uskoro velika promjena u obračunu struje: Nemojte na ovo zaboraviti, može vas koštati dvostruko više!
Dobro je znati
Uskoro velika promjena u obračunu struje: Nemojte na ovo zaboraviti, može vas koštati dvostruko više!
Akcija Barut u BiH: Na meti i članovi obitelji trgovca oružjem Zvonka Zubaka
Akcija Barut
Velika akcija u BiH: Na meti i članovi obitelji kontroverznog hrvatskog poduzetnika
show
Sin Bena Afflecka i Jennifer Garner pojavio se u stilu svog oca tijekom jesenske šetnje s mamom
snimili ga fotografi
Sin poznatog glumačkog para nekad je bio djevojčica, prošle godine je predstavio novo ime
Matt LeBlanc snimljen u rijetkom izlasku u javnost
jako se promijenio
Znate li tko je na fotki? Nekad zgodnog glumca danas bi mnogi teško prepoznali
Tko je sin Jadranke Sloković, Filip Glumac?
ovako izgleda
Tko je sin Jadranke Sloković? Krenuo je majčinim stopama, a evo i tko mu je otac
zdravlje
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Najvažniji obrok u danu
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Znanstvenici su upravo povezali konzumaciju alkohola s još jednom vrstom raka!
Alarmantni rezultati nove studije
Znanstvenici su upravo povezali konzumaciju alkohola s još jednom vrstom raka!
Liječnici upozoravaju: Možete biti vitki, a u većem riziku od smrti nego pretili!
Tihi zdravstveni rizik
Liječnici upozoravaju: Možete biti vitki, a u većem riziku od smrti nego pretili!
zabava
"Očiti primjer debilizma u Zagrebu": Snimka izazvala burnu raspravu na društvenim mrežama
Što kažete?
"Očiti primjer debilizma u Zagrebu": Snimka izazvala burnu raspravu na društvenim mrežama
Zagovornik teorije o ravnoj Zemlji odlazi na ekspediciju na Antarktiku kako bi dokazao teoriju! Vratio se pognute glave
Potpuni promašaj
Zagovornik teorije o ravnoj Zemlji otišao na Antarktiku kako bi dokazao svoju teoriju! Vratio se pognute glave
Prizor s Črnomerca nasmijao gledatelje: "Sve pametniji auti, sve tupaviji ljudi"
Malo se izgubio
Prizor s Črnomerca nasmijao gledatelje: "Sve pametniji auti, sve tupaviji ljudi"
tech
Kinezi su pronašli nešto neočekivano na tamnoj strani Mjeseca
Zahvaljujući misiji Chang'e 6
Kinezi su pronašli nešto neočekivano na tamnoj strani Mjeseca
Novo zastrašujuće otkriće geologa: Ovaj dvostruki potres mogao bi uzdrmati čitav sjevernoamerički kontinent
Tragovi u tlu
Novo zastrašujuće otkriće geologa: Ovaj dvostruki potres mogao bi uzdrmati čitav sjevernoamerički kontinent
Sreća po uputama umjetne inteligencije: ChatGPT donio Amerikanki sreću i više od 90.000 eura
Gubimo li posve kontrolu?
Sreća po uputama umjetne inteligencije: ChatGPT donio Amerikanki sreću i više od 90.000 eura
sport
Strani mediji tvrde: Luka Modrić radi na spektakularnom transferu Vatrenog u Milan?
kakva priča!
Strani mediji tvrde: Luka Modrić radi na spektakularnom transferu vatrenog u Milan?
Vatreni mijenja klub poslije samo godinu dana: Žele ga klubovi iz liga petice
tri kluba prate situaciju
Vatreni mijenja klub poslije samo godinu dana: Žele ga klubovi iz liga petice
Liga prvaka: Puno Hrvata u akciji
VAŽNO JE BITI PS...
VIDEO PSG utrpao sedam komada na Bay Areni, PSV razbio Napoli šesticom
tv
MasterChef: Anamarija nakon eliminacije otkrila za koga je sigurna da će pobijediti!
SAZNAJTE!
Anamarija nakon eliminacije otkrila za koga je sigurna da će pobijediti!
U dobru i zlu: Može li on to sam napraviti ili se mora i njih pitati?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Može li on to sam napraviti ili se mora i njih pitati?
U dobru i zlu: Došao je u pogrešnom trenutku i čuo previše
U DOBRU I ZLU
Došao je u pogrešnom trenutku i čuo previše
putovanja
Prkosi vremenu i gravitaciji: Čudo u stijeni na sjeveru Turske
Manastir Sümela
Prkosi vremenu i gravitaciji: Čudo gradnje u stijeni Crne planine
U srcu Velebita: Planinska kuća u kojoj se susreću svjetovi i nestaju brige
Velebit Mountain Chalet Stars Peak
U srcu Velebita: Planinska kuća u kojoj se susreću svjetovi i nestaju brige
Mali raj usred Gorskog kotara: Kućica u kojoj se spajaju divljina i udobnost
Little paradise house
Mali raj usred Gorskog kotara: Kućica u kojoj se spajaju divljina i udobnost
novac
Opatija dobiva novi luksuzni hotel. Vlasnici su poduzetnički trio iz Hrvatske i Slovenije
destination by hyatt
Opatija dobiva novi luksuzni hotel. Vlasnici su poduzetnički trio iz Hrvatske i Slovenije
Genijalna stolica iz Wisconsina: Jednostavan izum koji će promijeniti budućnost liječenja raka
Protonska terapija
Genijalna stolica iz Wisconsina: Jednostavan izum koji će promijeniti budućnost liječenja raka
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
lifestyle
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Najvažniji obrok u danu
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Kviz o 90-ima
Zabavite se
Ovo je kviz opće kulture: 13 pitanja koja otkrivaju koliko dobro poznajte 90-e
Sanja Musić Milanović i Nicole McGraw u svjetloplavim izdanjima
ODGOVORITE U ANKETI
Sanja Musić Milanović i Nicole McGraw: Čije vam se izdanje u svjetloplavoj boji više sviđa?
sve
Prkosi vremenu i gravitaciji: Čudo u stijeni na sjeveru Turske
Manastir Sümela
Prkosi vremenu i gravitaciji: Čudo gradnje u stijeni Crne planine
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Najvažniji obrok u danu
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Strani mediji tvrde: Luka Modrić radi na spektakularnom transferu Vatrenog u Milan?
kakva priča!
Strani mediji tvrde: Luka Modrić radi na spektakularnom transferu vatrenog u Milan?
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene