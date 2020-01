Odvjetnik Josip Reljić potvrdio je da se Leon Lučić, bivši policijski inspektor i zvijezda TV serije koji je teško stradao u tučnjavi u Draganiću, probudio iz kome. Negira da je organizirao iznudu.

Leon Lučić probudio se iz kome. Potvrdio nam je to njegov odvjetnik Josip Reljić. Kaže da njegov klijent odbacuje tvrdnje da je organizirao iznudu.

"Sve je u redu. On se ne osjeća odgovornim za ono što se piše po medijima. Do sad nije bio u stanju sve to čitati, ali ja sam mu prenio nakon što se probudio. Ne osjeća se odgovornim", rekao nam je kratko odvjetnik Reljić.

Za Leona Lučića, bivšeg policijskog inspektora i glumca u seriji Krim Tim 2, pisalo se da je organizirao iznudu zaprešičkog poduzetnika i koji je na primopredaji teško stradao u tučnjavi. Lučić se trenutno nalazi se u KB Dubrava gdje je bio u induciranoj komi.

Lučić je navodno, pisao je Jutarnji list, prošlog petka došao po označeni novac, koji mu je trebao donijeti zaprešićki poduzetnik. Završio je u induciranoj komi nakon tučnjave s bivšim MMA borcem (38) koji je došao u pratnji poduzetnika. Policija je pripremala klopku za iznuđivače, ali nešto je pošlo po zlu.

Karlovačka policija u subotu je izvijestila o prekršaju remećenja javnog reda i mira u blizini Draganića. Poslije toga su rekli kako neće davati više informacija dok kriminalističko istraživanje ne završi.

Zagrebačka policija u utorak dala je više detalja.

"Zagrebačka policija je pripremala klopku, ali nije sudjelovala u realizaciji iznude jer je oštećena osoba samoinicijativno krenula u nju", rekli su u policiji.

''Riječ je o dva kriminalistička istraživanja u kojima se isprepliće više osoba. Prva kriminalistička obrada nije realizirana po uputama policajaca i samim time je dovela do počinjenja drugog kaznenog djela koje je sada predmet drugog kriminalističkog istraživanja. Važno je istaknuti da osoba pri samoinicijativnoj realizaciji iznude kod sebe nije imala novac, a koji je bio pripremljen kao dokaz'', kazala je na izvanrednoj konferenciji za novinare voditeljica Službe za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću Policijske uprave zagrebačke Marija Goatti.

Pomoćnik načelnika krim policije Policijske postaje Zaprešić Ivo Pelivan potvrdio je da je zaprešićkoj policijskoj postaji 7. siječnja prijavljeno kazneno djelo iznude, dodajući kako ne može reći detalje zbog tajnosti izvida. ''Klopka se pripremala, ali policija nije sudjelovala u događaju. Oštećena osoba je potpisala izjavu o tajnosti, a jedna osoba je na liječenju, dok zbog tajnosti istrage ne možemo više reći'', rekao je.

Karlovačka policija izvijestila je u subotu da se 10. siječnja oko 11:45 sati na nadvožnjaku autoceste A1 u blizini Draganića dogodio fizički sukob više muškaraca, te da su dvojica od njih u dobi od 48 i 38 godina teško ozlijeđeni, a jedan 48-godišnjak lakše.