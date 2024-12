Tko je Niko Tokić Kartelo? Trgovao dionicama, radio i u brodogradnji: "Neću više plakati, puštam zube i grizem"

"Ne mogu vam opisati kako sam sretan! Mama uspio sam! Bit ću kandidat, bit ću predsjednik Republike Hrvatske", rekao je Niko Tokić Kartelo.



Pred kamerama je plakao od sreće. "Slomilo ga" kad su potpisi prebrojani, a on upao u "društvo osmorice". Pa u međuvremenu - očvrsnuo.



"Ono ne možeš odglumit, mene je sad sram da se razumijemo, ali opet sam i ponosan. Neću više plakati, puštam zube i grizem...", rekao je Kartelo.



Ozbiljno je zagrizao za predsjedničke izbore i ne pušta. 58-ogodišnji zagrebački poduzetnik rođen je kao Željko, danas je Niko. Uzeo je očevo ime, dodao majčino prezime.



"Ja sam se znao dugo šaliti na svoj račun, pa kako putujem puno vani onda bi, zavisno u kojoj državi bi bio Desiderio, Desiree. Ako bi bio u Njemačkoj onda Wunsch, pa Wischi, ali inače me svi zovu Žela, Žveki, Žac, Toka, najčešće. I dalje sam za prijatelje Željko", rekao je Tokić Kartelo.

Niko Tokić Kartelo - 6 Foto: DNEVNIK.hr



Za jedne Željko, za druge Niko - htio je studirati na Pravnom fakultetu. Put ga je odveo u privatni biznis. U mladosti bio "mali od gitare" i s fudbalerkom jurio na dva kotača.



"I ta njegova iskrenost i otvorenost je ono što je zarazno, vi znate na čemu ste s njim", rekao je njegov prijatelj Krešimir Radošević.



Krešimir Radošević zna ga iz vremena kada je halama iz kojih sada vodi tvrtku s materijalima za namještaj - trebalo čudo.



"Našao je na oglasniku skladište i došao je to pogledati i zapravo je našao tvrtku u stečaju. Zadržao je sve te ljude, uložio je, dig'o Furnir.", rekao je Radošević.

"Gurao sam se u sve gdje se moglo zaraditi, samostalan sam od 15. godine", rekao je Tokić Kartelo.

Niko Tokić Kartelo - 5 Foto: DNEVNIK.hr



Ugurao se među velike i na fešti na prvom Danu državnosti. S kumom je prodavao piće.



"Rek'o idem ja mjerit 200 metara iza bine. Pita čovjek - šta radiš? Pa mjerim. Veli sve je izmjereno. Ma čekaj, mi imamo mali štand. Prodali smo sve što smo imali, nismo mi ugostitelji, koliko smo tih gajbi donijeli sa sobom. Nisam imao ni love nego sam posudio na revers u nekom dućanu, pa ću platiti kad prodam", rekao je Tokić Kartelo.



Trgovao je ovaj Zagrepčanin i dionicama, pa mu vrag nije dao mira.



"Ja bih svaki put na toj razlici zarade nešto kupio, motor pa dva motora pa zemljište u selu koje je moja baba pokojna prodala. Posadio masline, izgradio svoju kuću na moru", rekao je.



Radio je i u brodogradnji. Vodio neke poslove u Njemačkoj, ali i iz Hrvatske. Tu i ostaje. Znaju ga u drvnoj industriji i po krovopokrivačkim radovima - čime se obitelj bavi.

Tri tvrtke koje imaju zapošljavaju oko stotinu radnika.



"Nije on tip koji bi sjedio i kritizirao, želi nešto napraviti", kaže Radošević.

Niko Tokić Kartelo - 1 Foto: DNEVNIK.hr



Pokušavao je i uz nogometni travnjak - bio je i direktor, ali i predsjednik Hrvatskog dragovoljca.



Nekad legendarni hrvatski klub danas igra u trećoj ligi. Opstali su pod teretom predstečajne nagodbe - duga od tadašnjih 11 milijuna kuna koji je sada znatno smanjen. U moru financijskih problema i ambicioznih planova - pomaci su bili spori. Pa i dok je Kartelo bio - kažu u klubu.



"Svaki predsjednik koji je bio ovdje mislim da je htio najbolje za ovaj klub, pa i gospodin Željko, osobno ga ne znam", rekao je Hrvoje Merdžan, direktor Hrvatskog dragovoljca.



Takva situacija je bila i takvi neki odnosi u klubu gdje, neću reći da se nije najbolje snašao, nego je ispalo tako kako je! Vjerujem da je došao s dobrim namjerama!"

"Kad se klub stabilizirao, mene su smjenili, pojavila se neka struja. Tu sam najbolje vidio kako je to prljav posao, nisam se htio žaliti iako sam imao osnove. Ja sam povukao ručnu, sad imamo jedno 5 sudskih sporova, koje sam pokrenuo za povrat potraživanja, neke sam dobio, neke ne da nisam, nego ništa nisam naplatio. Klub nema novaca, nazvao me novi predsjednik, rekao sam mu da može mirno spavati što se mene tiče, kad budu imali - platit će!", rekao je Tokić Kartelo.



"On je bio kratko, ne mislim da nosi neki krimen, ali ne mislim da nosi neke velike i enormne zasluge, ali dio uvijek postoji!", kaže Merdžan.



Prije 4 godine - mislio je da glavni grad može imati gradonačelnika poduzetnika. Na izborima je bio posljednji s nešto više od 1200 glasova.



"To mi je plus, odličan politički kapital, da nije toga bilo bi mi prvi put", kaže Kartelo.

Niko Tokić Kartelo - 2 Foto: DNEVNIK.hr

S plakata šalje poruku. Plaću je spreman podijeliti s onima koji je potrebnija. Zagovara socijalna prava. Spominje i ukidanje PDV -a.I ne misli da je predsjednička funkcija samo protokolarna i bez ovlasti.

"Ja sam uključio u ovo baš iz srca, rek'o narod će to prepoznat punim taj proračun, radim. Učinit ću Hrvatsku bogatijom nego ikad, ako sam mogao s firmama, mogu i s državom!", rekao je Kartelo.



Telefon se užario, ali manjak pažnje na terenu, čini se, ne sjeda mu dobro.



"Guraju sve redom, idu kamere ide premijer, ide Primorac. Mašem, ej ljudi, i ja sam ovdje! Samo prošli k'o kraj turskog groblja. Slušaj! A ja 'vako, skačem se - i ja sam tu. Slušaj, za dva tjedna vidit ćeš kako će trčat za tatom!", prepričao je na kavi prije par dana.



Trči i vrijeme, ali kad iscuri - samo će jedan profitirati



"Izgleda da sam ušao u kampanju sa suzama, ali moji će protukandidati izići sa suzama. Ali i ja ću plakat, ali opet od sreće!", rekao je.

