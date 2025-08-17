Kilometarske kolone na cestama: Gust promet u svim smjerovima, sudari i usporena vožnja

Kao i svake ljetne nedjelje i ova je s pojačanim prometom na svim glavnim pravcima u Hrvatskoj.

Zbog vjetra na dionici Jadranske magistrale (DC8) Novi Vinodolski-Karlobag zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila).

Autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:

prometna nesreća između čvora Bosiljevo 2 i čvora Bosiljevo 1 (na 64+700 km ) u smjeru Zagreba, vozi se jednom prometnom trakom

zastoji su i kolone na dionicama čvor Zadar istok-čvor Sveti Rok i čvor Ogulin-naplata Lučko u smjeru Zagreba

pred čvorom Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba kolona je oko 5 km

pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km.

A3 Bregana-Lipovac:

pojačan promet u smjeru Bregane

iz smjera Buzina prema naplatama Lučko kolona je oko 1 km.

Istarski ipsilon:

pojačan je promet u smjeru Slovenije, prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija kolona je oko 2 km

zastoji su između tunela i čvora Učka u smjeru Rijeke.

Krčki most:

pojačan je promet u smjeru kopna, kolona je od Njivica.

Državna cesta DC1:

zastoj i kolona je na dionici Gračac-Bruvno

zastoj i kolona je kraj Udbine, zbog radova.

Zbog prometne nesreće prekinut je promet županijskom cestom Tar-Lanterna (ŽC5037).

Zabrana prometa za teretna motorna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju bit će (osim na autocestama i na državnoj cesti DC1) danas, 17. kolovoza, od 12:00 do 23:00 sata.