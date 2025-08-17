HAK upozorio
Kilometarske kolone na cestama: Gust promet u svim smjerovima, sudari i usporena vožnja
Piše D. Z.,
17. kolovoza 2025. @ 15:47
Tipičan promet za ovo doba godine nedjeljom. Mnogo je gužvi, poneki sudar, a tu je i mnogo radova koji otežavaju promet.
Kao i svake ljetne nedjelje i ova je s pojačanim prometom na svim glavnim pravcima u Hrvatskoj.
Zbog vjetra na dionici Jadranske magistrale (DC8) Novi Vinodolski-Karlobag zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila).
Autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:
- prometna nesreća između čvora Bosiljevo 2 i čvora Bosiljevo 1 (na 64+700 km ) u smjeru Zagreba, vozi se jednom prometnom trakom
-
zastoji su i kolone na dionicama čvor Zadar istok-čvor Sveti Rok i čvor Ogulin-naplata Lučko u smjeru Zagreba
- pred čvorom Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba kolona je oko 5 km
- pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km.
A3 Bregana-Lipovac:
- pojačan promet u smjeru Bregane
- iz smjera Buzina prema naplatama Lučko kolona je oko 1 km.
Istarski ipsilon:
- pojačan je promet u smjeru Slovenije, prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija kolona je oko 2 km
- zastoji su između tunela i čvora Učka u smjeru Rijeke.
- Krčki most:
- pojačan je promet u smjeru kopna, kolona je od Njivica.
- Državna cesta DC1:
- zastoj i kolona je na dionici Gračac-Bruvno
- zastoj i kolona je kraj Udbine, zbog radova.
- Zbog prometne nesreće prekinut je promet županijskom cestom Tar-Lanterna (ŽC5037).
Zabrana prometa za teretna motorna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju bit će (osim na autocestama i na državnoj cesti DC1) danas, 17. kolovoza, od 12:00 do 23:00 sata.