Na Lučkom kolona duga oko dva kilometra, nesreća između Otočca i Perušića

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići pojačan je priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora, iz smjera Buzina kolona je duga oko dva kilometra, izvijestio je u ponedjeljak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Kod NP Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih kolona, a uklonjeno je vozilo u kvaru između čvora Karlovac i 40. km u smjeru mora. Kolona je duga oko 6 km i raste. Dogodila se prometna nesreća na 168. km između čvorova Otočac i Perušić u smjeru mora.

Pred naplatom Trakošćan na autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba kolona je duga oko dva kilometra.

Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Ponegdje ima i magle. Mogući su odroni.

Zbog vjetra u prekidu je katamaranska linija Pula-Zadar.

Zbog radova zatvorene su ceste:

DC2 u Koprivnici na dijelu Zagrebačke ulice i Križevačke ceste (do 4. kolovoza);

DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci (do 11. kolovoza);

DC29 između Zlatara i Zlatar Bistrice (do 1. listopada);

DC46 Đakovo-Vinkovci u naselju Vođinci (do 18. rujna);

DC51 Nova Gradiška-Požega na dionici Baćin Dol-Rešetari (do 19. rujna);

DC200 u Višnjanu (do 31. srpnja);

DC214 u Gunji (radovi na mostu), na graničnom prijelazu Gunja-Brčko zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse (obilazak na GP Županja);

DC512 Makarska-Ravča iznad tunela Stupica u smjeru Vrgorca (zbog odrona);

DC546 Stojdraga-Krašić u mjestu Petričko Selo (do 15.ožujka 2026).

A2 Zagreb-Macelj

zbog radova zatvoren je zaustavni trak od 33.+750 do 33.+500 km u smjeru Maclja

do 1. rujna od 6.+800 do 8.+700 km u smjeru Zagreba i od 16.+800 do 13.+700 km u smjeru Maclja vozi se samo voznim trakom.

A3 Bregana-Lipovac

do 23. kolovoza, isključivo utorkom, srijedom i/ili četvrtkom od ponoći do 4 sata, u maksimalnom trajanju do 15 minuta po zaustavljanju, zbog isključivanja izvanrednog prijevoza u zoni čvora Zagreb zapad 4 puta će se zaustaviti promet na glavnoj trasi autoceste iz smjera Lipovca u smjeru autoceste A2 Zagreb-Macelj. Zaustavljanja neće biti uoči i u dane praznika i blagdana, 5. kolovoza (utorak) te 14. kolovoza (četvrtak).

do 13. rujna zbog rekonstrukcije zatvoreno je odmorište Kraljeva Velika Sjever (smjer Zagreb)

do 30. rujna zbog izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji odmorišta Zagreb (Plitvice) između 16.+200 km i 17.km, po glavnoj trasi autoceste u oba smjera vozi se voznom i preticajnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h, dok su zaustavne trake u oba smjera zatvorene zbog radova

A5 Beli Manastir-Osijek-GP Svilaj

od 28. do 31. srpnja između 22 i 4 sata na najviše petnaest minuta prekinut će se promet u zoni čvora Sredanci u smjeru Osijeka, zbog uključivanja izvanrednog prijevoza na autocestu;

A7 Rupa-Križišće

zbog oštećene prijelazne naprave (dilatacije) na vijaduktu Kuk između 41.+900 km i 41.+500 km u smjeru Rupe, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h

Istarski ipsilon (A8/A9)

zabranjen je promet vozilima širim od 3 metra i dužim od 22 metra između tunela Učka i čvora Učka u oba smjera;

u zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici tunel Učka-čvor Matulji, na snazi je posebna regulacija uz moguće povremene obustave prometa. Mogući obilazni pravci: za osobna vozila putem DC500 Vranja – Šušnjevica – Vozilići i ŽC5047 Vranja – Veprinac – Matulji, a za teška teretna vozila i autobuse: DC500 Vranja – Šušnjevica – Vozilići, DC64 Pićan – Vozilići i DC66 Pula – Labin – Vozilići – Opatija)

DC1 i brza cesta Solin-Klis

zbog radova u Brnazama vozi se uz privremenu regulaciju prometa: iz smjera Splita prema Sinju slobodan je prolaz svim skupinama vozila, iz smjera Sinja prema Splitu zabrana je prolaska vozilima preko 7 metara dužine. Za sva vozila u tranzitu te za teretna vozila preko 7 metara dužine iz smjera Sinja prema Splitu obilazak je: Knin (DC1)–DC33–Drniš–DC56-Klis–DC1 (i obrnuto);

zbog radova na DC1 na vijaduktu Sučević prometuje se naizmjenično jednim kolničkim trakom

DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci

zbog radova, zatvorena je državna cesta DC5 na dionici Grubišno Polje – Veliki Zdenci. Obilazak: Grubišno Polje–Velika Barna–Veliki Grđevac–Pavlovac–Veliki Zdenci i obrnuto. Mole se vozači da za obilazak ne koriste lokalnu cestu LC4002 u Velikoj Čerešnjevici jer tamo zbog radova promet nije moguć ni siguran.