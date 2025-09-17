Šef hrvatske vojske: "Postoje izazovi za sve zemlje, ali naše snage su spremne"

Sve najbolje šta vojska ima, bilo je na najvećem hrvatskom poligonu i najvećoj vojnoj vježbi u proteklih 7 godina. Reporterka Nove TV Ivana Pezo Moskaljov, razgovarala je sa zapovjednikom Hrvatske kopnene vojske, generalom-bojnikom Tihomirom Kundidom.

"Vježba je bila besprijekorno provedena kao takva, dakle najveća vrijednost je upravo to da se provodila na združenoj razini. Na jednoj strateško operativnoj razini gdje smo stvarno pokazali kakve su naše stvarne sposobnosti", rekao je Kundid.

Tihomir Kundid i Ivana Pezo Moskaljov Foto: DNEVNIK.hr

Na pitanje zabrinjavaju li ga upadi dronova na teritorije zemalja članica NATO-a, rekao je da je to sigurnosni izazov za sve.

"Postoji izazov za sve zemlje što se toga tiče. Iz tog razloga i postoje oružane snage koje se pripremaju i koje moraju biti spremne da obrane svoju teritorijalnu cjelovitost i u kontekstu zračnog prostora i da raspoložimo svim sustavima kojim možemo djelovati", poručio je Kundid.

Tihomir Kundid za Novu TV - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Dodao je i da hrvatska vojska ima značajne kapacitete protuzrakoplovne obrane, te su spremni na potencijalne opasnosti. Uz to, hrvatska vojna misija ostaje u Poljskoj.

"U ovom trenutku se ne razmišlja o njihovom povlačenju, oni su apsolutno sigurni. Nema nikakvih napada ili ataka ili drugih obavještajnih saznanja da bi oni na bilo koji način mogli biti ugroženi, tako da su u ovom trenutku sigurni", rekao je Kundid.