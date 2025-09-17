VELIKA GALERIJA Prizori sa spektakularne vojne vježbe: Pogledajte što je sve po prvi puta u borbenoj akciji

Združena vojna vježba "Borbena moć 25", završna i najsloženija faza obuke kojom se potvrđuje sposobnost Oružanih snaga za provedbu operacija u kopnenoj, zračnoj, pomorskoj i cyber domeni, održana u utorak kod Slunja, ocijenjena je briljantnom.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović čestitao je sudionicima na uzorno i vrhunski izvedenoj vježbi rekavši da mu je izgledala besprijekorna.

Takve se vježbe održavaju da znamo što možemo, a što možemo još bolje i treba popraviti, rekao je te naglasio da je glavni zadatak Hrvatske vojske obrana domovine, a da je sve ostalo "dodatak prehrani".

"Danas ste pokazali, u srcu Hrvatske, kod povijesnog Slunja, na najvećem hrvatskom vojnom poligonu kako bi se to, ne dao Bog, radilo u stvarnim okolnostima kada skupina od 1000 naoružanih vojnika s oklopom i ostalom potporom napada utvrđenog neprijatelja uslijed čega uvijek dolazi do ljudskih gubitaka", kazao je Milanović sudionicima vježbe.

Galerija 12 12 12 12

Također im je poručio da bez ljudi nema Hrvatske vojske, a bez Hrvatske vojske ne bi bilo moderne hrvatske države.

Ratovanje je, kaže, grozna i skupa stvar, vojna oprema je skupa, ali bez vas ne znači ništa, a s vama jako puno.

"Ti strojevi su danas gotovo dvostruko skuplji nego prije početka zadnjih ratova u Ukrajini nakon ruske agresije. Takav je rat, netko krvari, a netko se bogati. U tom ozračju i svijetu u kojem živimo, hrvatska Vlada i Sabor trebaju osigurati redovnu i pametnu ekonomičnu i racionalnu opskrbu onim što trebamo, a ne proizvodimo i onim što možemo proizvesti da nas drugi ne bi 'cijedili'", kazao je.

"To je skupo, ali je važno, jer bez streljiva nema panzer haubice i tisuće topničkih granata nemaju smisla. To je zadatak koji stoji pred vladom i uopće nije lak, čak i kada ima novaca", poručio je Milanović.

Kundid vojnicima: Vjerujem u vas

Potpredsjednik Vlade, ministar obrane i premijerov izaslanik Ivan Anušić najavio je da će Vlada i nadalje nastaviti opremati OSRH i raditi na boljim i kvalitetnijim uvjetima rada HV-a još jačim i većim intenzitetom s obzirom na sve ugroze i političke i geopolitičke situacije, aktualne sukobe koji bukte diljem svijeta, kao i one koji se ne vide, ali su mogući.

"Iz tog razloga smo ovdje i naša i vaša uloga je ogromna i bitna. Povjerenje koje ima hrvatski narod u OSRH i HV je najveće, neprocjenjivo, nemjerljivo i najbitnije je. Učinit ćemo sve sa svoje strane da to tako bude i dalje", poručio je Anušić.

Načelnik Glavnog stožera OSRH general-pukovnik Tihomir Kundid rekao je da su hrvatski vojnici kroz vježbu pokazali opremljenost, uvježbanost i borbenu moć s kojom Hrvatska raspolaže te naglasio da je snaga Hrvatske vojske i u naoružanju i u pripadnicima Oružanih snaga i posvećenosti vojnoj profesiji.

"Provedba kompleksne vježbe na visokoj razini moguća je samo ako imamo vrhunski obučene, uvježbane i osposobljene postrojbe koje suvereno upravljaju ključnim oružanim sustavima i borbenim platformama, i to ste danas pokazali", naglasio je.

"Vježba je briljantno izvedena i pokazala je stvarnu borbenu moć postrojbi za provedbu naše temeljene zadaće. Vjerujem u vas jer vi ste snaga Hrvatske vojske", poručio je načelnik Kundid.

Vježbi je nazočio i potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.