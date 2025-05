Profesor Cipek o smislu izborne šutnje: "U međuvremenu se to moglo napraviti"

Kao i na mnogim izborima do sada, i uoči ovih kršila se izborna šutnja, pa se postavlja pitanje trebali ili ne ukinuti šutnju, a profesor Tihomir Cipek mišljenja je da treba.

"Vrijeme je napredovalo. U digitalnom smo svijetu i smisao izborne šutnje polako se izgubio. Znate li uopće kolika je kazna za kršenje izborne šutnje? 398 eura i 17 centi. Eto toliko mi brinemo o izbornoj šutnji", smatra profesor Cipek i napominje da je ta ne okrugla brojka nastala preračunavanjem kuna u eure, ali očito nikome nije bilo stalo u međuvremenu zaokružiti tu brojku.

"Kazne za političke stranke su 66.000 eura, a za pojedinca od 1500 do 3500 eura. No, ne vidim smisao u izbornoj šutnji danas u digitalno doba. Čini mi se da i razmišljanje Državnog izbornog povjerenstva ide u tom smjeru da se to ukine, a da se izborna šutnja zadrži na samom biračkom mjestu", govori profesor Cipek koji i sam prepričava kako je vozeći se do studija vidio mnoštvo plakata, pa zbilja ne vidi smisao u toj šutnji.

Kad je riječ o izlaznosti na lokalnim izborima koja je prošli put bila 47 posto, profesor Cipek smatra da će ona biti otprilike isto takva. Parlamentarni izbori bili su rekordni sa 64 posto izlaznosti prošle godine što nas je odmaklo s dna izlaznosti u Europskoj uniji. Skandinavske zemlje najbolje su u izlaznosti na svim izborima napomenuo je profesor Cipek.

Tihomir Cipek i voditelji Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

Kad je riječ o profilu ljudi koji izlaze i neizlaze na izbore, profesor je dao svoj opis obje ličnosti.

"Marljivi ljudi u najboljim godinama s osjećajem odgovornosti za zajednicu u kojoj žive su ti koji redovito izlaze na izbore. Oni su naprosto socijalizirani s osjećajem odgovornosti prema obitelji, prema naciji, prema svome mjestu, svome gradu u kojem žive. I oni uvijek izlaze", kaže profesor Cipek i pojašnjava da je najmanja izlaznost kod omladine i lošije obrazovanih.

Kad je riječ o motivima zašto izaći na izbore profesor Cipak smatra da je tu prije svega riječ o solidarnosti.

"Kad sam se vozio u studio, vozio sam se po ovakvoj ili onakvoj cesti. Kvalitetu te ceste ovisi o tim izborima. Vi na tim izborima birate ljude koji će vam omogućiti dobar park, dobru školu. Nema boljeg načina za pokazati da smo dio zajednice, nego politikom", zaključuje profesor Tihomir Cipek.