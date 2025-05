DIP otkrio koliko je bilo kršenja izborne šutnje, pa upozorio: "Na ovo građani trebaju pripaziti"

Dan uoči izbora, uživo iz Državnog izbornog povjerenstva javila se reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus. Razgovarala je s potpredsjednikom DIP-a Josipom Salapićem.

Na dan izborne šutnje – u subotu, građani su prijavljivali kršenje izborne šutnje. Reporterka je kazala kako se radilo o SMS porukama koje su upučivale na određenog kandidata kao i da je bilo objava i statusa na društvenim mrežama.

Potpredsjednik DIP-a rekao je da se ipak ne radi o većem kršenju izborne šutnje i dodao primjere.

Josip Salapić, potpredsjednik DIP-a i Valentina Baus, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

"Radilo se o privatnim profilima društvenih mreža, neki portali su nešto malo objavili i neki građani su na svoje adrese, u poštanske sandučiće, dobivali letke. Stranaka i kandidata ima preko 31 tisuću, što su rekli, rekli su. Građani sada moraju mirno razmisliti za koga će glasati", rekao je Salapić i dodao da su za kršenje izborne šutnje predviđene velike kazne.

Potpredsjednik DIP-a objasnio je na temelju koje procedure kršitelji izborne šutnje mogu očekivati kazne.

"Nadležnost za sve prijave za kršenje izborne šutnje su na općinskim, građanskim i županijskim izbornim povjerenstvima. Kad sve prođe, onda ćemo to vidjeti. Tu se onda uključuje Državno odvjetništvo i prekršajni sudovi", rekao je Salapić i dodao o kolikim kaznama se radi.

"Za privatne osobe odnosno građane, kazne su do 400 eura. Što se tiče kandidata na listama, kazne se kreću od 1300 eura do 4000 eura, a za pravne osobe i političke stranke, kazne su od 13.000 do 66.000 eura", kazao je.

Josip Salapić, potpredsjednik DIP-a Foto: Dnevnik Nove TV

"S obzirom da je izlaznost na prošlim lokalnim izborima u prvom krugu na razini cijele Hrvatske bila oko 47 posto, pozivamo građane da izađu na izbore. Imat će četiri vrste glasačkih listića, trebaju paziti na boju, svaka predstavlja nešto drugo. Trebaju se držati reda na biračkim mjestima i pogledati svoju osobnu iskaznicu kako bi vidjeli trebaju li podići plavu potvrdu", zaključio je Salapić.