Blagus je u srpnju provalio u ustavu Hrvatskih voda i podigao branu da spasi kvart od velike poplave. Zatim je dobio prekršajnu prijavu za remećenje javnog reda i mira te omalovažavanje službene osobe. No, optužbe su prije nekoliko dana odbačene.

Heroj s Trnja, Tihomir Blagus u srpnju prošle godine spasio je zagrebačko Trnje i okolicu od poplave tako što je provalio u ustavu Hrvatskih voda i podigao branu te zaustavio dotok vode. Nakon toga završio je u zatvoru te ga se teretilo za remećenje javnog i mira te omalovažanje službene osobe.

No, Blagus je za DNEVNIK.hr potvrdio je da su optužnice odbačene.

U rujnu je za Dnevnik Nove TV ispričao što se dogodilo.

''To su bile sekunde. Voda je nadirala, morali smo dići branu da ona ode. Da su ljudi zaduženi za to radili svoj posao kako treba, mi ne bismo to morali raditi'', rekao je Blagus. Zatim je poručio da bi opet učinio istu stvar i obranio Trnje od vode. ''To je nepotrebno pitanje. Svi bi opet napravili isto'', poručio je.