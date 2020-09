Stanar zagrebačkog Trnja Tihomir Blagus, koji je prije mjesec i pol podizanjem brane u ustavi Hrvatskih voda spasio kvart od poplave, dobio je poziv za ročište na prekršajnom sudu. Tereti ga se za remećenje javnog i mira te omalovažanje službene osobe.

''To mi je psihički pritisak. Ne znamo još što će biti s kaznenom prijavom koju su podnijele Hrvatske vode, ali ovo ćemo u četvrtak barem znati na čemu smo i što će sudac reeći. Ali mi je najveći problem što bi trebala biti veća kazna od Hrvatskih voda, a do danas nismo dobili nikakvu obavijest od njih'', kaže Blagus.

Ispričao je da je voda velikom brzinom nadirala, pa su on i njegovi sumještani morali brzo reagirati kako voda ne bi poplavila kuće. ''To su bile sekunde. Voda je nadirala, morali smo dići branu da ona ode. Da su ljudi zaduženi za to radili svoj posao kako treba, mi ne bismo to morali raditi'', ispričao je Blagus. Dodao je da ni danas ne zna tko je odgovora za tu ustavu i obranu tog dijela grada od vode.

''Mi smo sve sami sanirali uz pomoć susjeda i prijatelja, a kako će to završiti ne znatmo'', kaže Blagus. Poručio je da bi ponovno učinio istu stvar kako bi obranio Trnje od vode. ''To je nepotrebno pitanje. Svi bi opet napravili isto'', poručio je.