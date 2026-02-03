Thompson odgovorio Tomaševiću: "Demantiram neistinite i zlonamjerne informacije"

Na društvenim mrežama Marka Perkovića Thompsona objavljena je reakcija na tvrdnje vezane uz njegov nastup na jučerašnjem dočeku rukometaša u Zagrebu.

"MPT tim najoštrije demantira neistinite i zlonamjerne informacije koje su puštene u eter. Doček hrvatskih sportaša nikada nije bio, niti će ikada biti naplaćen od strane Thompsona ili njegovog tima, jednako kao i prošle godine, kada je organizator dočeka bio Grad Zagreb. Svaka tvrdnja koja sugerira suprotno je netočna i obmanjujuća", napisano je na njegovu Facebooku.

Također je objavljeno tko je izabrao pjesme, budući su dan nakon dočeka mnogi istaknuli činjenicu da nije izveo "Bojnu Čavoglave". Među njima je i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, koji je ustvrdio je da mu Vlada nije dozvolila da otpjeva tu pjesmu i uzvikne "Za dom spremni".

"Naglašavamo da izbor pjesama na sportskim dočecima isključivo rade sami sportaši, sukladno vlastitim željama i emocijama koje ih vežu uz pojedine pjesme. U to se ne miješa niti izvođač, niti njegov tim", stoji u objavi.

"Marko Perković Thompson iznimno je počašćen činjenicom da njegove pjesme prate i obilježavaju velike sportske uspjehe hrvatskih sportaša te da su dio njihove motivacije, zajedništva i ponosa", zaključuje se.