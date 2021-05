Vlasnik Radija 101 Thomas Alexander Thimme izjavio je u utorak da će se prijaviti na novi natječaj za radijsku koncesiju i upozorio da će ta nezavisna postaja u slučaju da joj Vijeće za elektroničke medije (VEM) do tada ne dopusti emitiranje biti uništena, a pluralizma u Hrvatskoj više neće biti.

Thimme je rekao na konferenciji za novinare da je VEM odbacilo jedinu ponudu jer su prekasno dostavili potvrdu nadležne porezne uprave o podmirenju svih poreznih obveza i jer nisu dostavili financijska jamstva za podmirenje troškova tromjesečnog poslovanja.

No, on smatra da Radio 101, koji ima 37-godišnju tradiciju, ispunjavaju sve uvjete, a problem vidi u koncentraciji medijskog tržišta pa se nada da će im zbog pluralizma medija nakon isteka postojeće koncesije zadnjeg dana svibnja u ponoć biti dopušteno emitiranje do završetka natječaja.

Ustvrdio je da Radio Antena ima "nezakoniti monopol zbog koncentracije više postaja" koje imaju iste vijesti i isti menadžment, ali da za to nikog nije briga zbog čega bi sve moglo završiti na sudu.

Thimme je vijeću postavio i pitanje "zašto uništava pluralizam i podržava medijski monopol", dodajući da se nada raspisivanju novog natječaja.

Dok se rasplet situacije na "rodnoj grudi svih radija" iščekuje u idućim danima, brojni slušatelji u eteru emotivno izražavaju podršku toj postaji, ali i ogorčenje zbog njezinog mogućeg gašenja.

Vijeće za elektroničke medije je na prošlotjednoj sjednici poništio obavijest o namjeri davanja radijske koncesije za Zagreb i Zagrebačku županiju (Z-ZG2) - 101.MHz jer ponuda Radija 101 d.o.o nije bila valjana, a Top Radio d.o.o, svoju je valjanu ponudu povukao 13. svibnja.