Iako u Hrvatskoj nema službene norijade, zbog epidemioloških mjera koje je donio Stožer civilne zaštite, maturanti diljem Hrvatske ovih dana slave kraj svog srednjoškolskog obrazovanja. Zagrebački maturanti okupirali su Trg bana Jelačića. Fešta i uzbuđenje je na vrhuncu, a po svemu sudeći korone se ne boje.

Unatoč online norijadi koje je za njih osmislio Grad Zagreb maturanti se ne daju smesti. Okupili su se na Trgu bana Jelačića, veselje i proslava su u punom zamahu, a od tamo planiraju i tradicionalnu šetnju do Bundeka, na kojem planiraju proslaviti kraj školske godine.

Nacionalni stožer civilne zaštite produljio je do 31. svibnja epidemiološku mjeru zabrane okupljanja i javnih događanja na više od 25 ljudi na jednom mjestu koja se odnosi na cijelu državu. Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs poslao je školama dopis da zadnja dva dana nastave za maturante organiziraju online. No to nije spriječilo maturante da se online organiziraju i okupe na Trgu.

Osim toga, ministar je ravnateljima dao naputak da s roditeljima i učenicima dogovore izbjegavanje većih okupljanja, što se upravo odnosi na norijadu. Razlog za to je da tijekom održavanja državne mature bude što manji broj maturanata zaraženih koronom ili onih u samoizolaciji.

No maturanti su se pobunili. Kažu da se okupljanja mladih održavaju svakog vikenda na Jarunu, pa smatraju da i oni mogu proslaviti kraj školske godine.

Neslužbeno okupljanje počelao je u 12 sati, a po broju okupljenih maturanata može se zaključiti kako ne drže previše do uputa Stožera civilne zaštite i ministra obrazovanja.