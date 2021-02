Svjetski dan bolesnika. Osim korona-pacijenata, bolnice su pune onih s mnogo težim dijagnozama. Predsjednik Hrvatske liječničke komore komentirao stanje u zdravstvu.

Uz onih s pozitivnim COVID-19 testom, hrvatske bolnice pune su pacijenata s drugim bolestima. Tu su i oni koji na listama tek čekaju svoje mjesto. Poduža je i lista problema s kojom se pacijenti u Hrvatskoj nose. Loša infrastruktura, dugovi veledrogerijama, a sve je manje i osoblja koje će zbrinuti pacijente.

''Svaka medicinska sestra kad pristupi do svog bolesnika, prvo će mu zaželjeti dobro zdravlje i uputiti tu jednu porukicu'', govori glavna sestra u KBC Zagreb, Ana Ljubas.



Od medicinskog osoblja - pacijentima. Danas je njihov dan, sjetile su ih se i medicinske srednje škole.

''Ove godine nisu mogli doći i obići naše bolesnike, stoga su nam poslali videofilm i pisma za bolesnike'', objašnjava Ljubas.

Nakon poboljšanja epidemiološke situacije, od subote nova pravila za ulazak u Sloveniju

HDZ opleo po Tomaševiću: "Svojom zajapurenom malicioznošću uspio je sustići dvojicu najpoznatijih zlih proroka SDP-a"

Pandemija koronavirusa ostatak zdravstvenog sustava bacila je u drugi plan. No druge bolesti nisu nestale. Slave je usred pandemije završio na operaciji pluća.

''A da je moglo biti bolje i brže vjerojatno je moglo da nije COVIDa. Ovako su doktori bili rastrgani i sestre, trči COVID, trči u ceradama, nit znaš nit poznaš tko ti je doktor, nit tko ti je sestra'', komentira Slave.

Da komunikaciju treba poboljšati, smatraju u Rijeci. Osnovali su udrugu čiji će cilj biti upravo to.

''Toliko je tanka linija između života i smrti i svjesni smo toga koliko je važno u tom trenutku pravodobna informacija, jasna informacija, dobra komunikacija i suosjećanje'', objašnjava Sandi Bujan Cvečić iz Koordinacije za bolesnike i udruge bolesnika.

A kako komunicirati kad su posjeti zabranjeni?

''Preko Viber poziva, videopoziva, i slično i tu je bilo vrlo emotivnih i dirljivih reakcija u kojima su i rodbina i pacijenti plakali'', govori Sanja Matijević Rončević, v. d. pomoćnice ravnatelja za osiguranje kvalitete pružanja medicinskih usluga

Čak i ministar priznaje, pandemija je negativno utjecala i na liste čekanja.

''To donosi brojne komplikacije, donosi i povećanu smrtnost, ne prepoznaju se na vrijeme bolesti koje bi se trebale prepoznati i koje bi trebale spasiti život bolesnicima'', kazala je Jasna Karačić iz Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata.

A dug prema veledrogerijama je, kaže minstar, golem.

''Dopustite mi još pola godine do 10 mjeseci nakon što se desetljećima ništa nije radilo da probam nešto napraviti'', komentirao je ministar zdravstva, Vili Beroš.

Policija dovršila istragu o večeri u kninskom hotelu: Dožupanu Blaževiću prekršajni nalog, jednoj je osobi tijekom večere stigla i mjera samoizolacije

Predsjednik HGK-a Luka Burilović potvrdio da se cijepio protiv korone: "Ne smatram da sam se cijepio preko reda. Ja sam ratni vojni invalid"

I dok reforme čekaju, građani djeluju. Liga protiv raka sama je odlučila skupiti 30 milijuna kuna i kupiti linearni akcelerator kakav u Zadru nemaju. Na zračenje onkološki bolesnici putuju u Split, Rijeku ili Zagreb.

''To su naravno mučne situacije, imate raznih neprilika, imate nepokretnih pacijenata, pacijenata kojima je loše pa se staje, to je, to je pakao. Doslovno onkološki pakao, objasnila je Lada Šokuta iz Lige protiv raka Zadar.

A oni, nažalost, nemaju vremena za čekanje.

Stanje u zdravstvu

Reforme s nestrpljenjem čekaju i svi oni koji rade u zdravstvenom sustavu, pogotovo liječnici. COVID je prekinuo i na čekanje stavio sva najavljena poboljšanja sustava - koja bi život olakšala i zdravstvenom osoblju, a samim time i pacijentima.

''Prenapregnut, opterećen, ali i dalje funkcionalan'', opisao je tako naš zdravstveni sustav, Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore.

I ranije je sustav bio u krizi, koju je pandemijska kriza dodatno produbila, rekao je. Liječnici se, također, pribojavaju što će biti u naredni mjesecima, godinama s ljudima. ''Hoće li doći do porasta dijagnosticiranja nekih bolesti koje su manje dijagnosticirane tijekom prošle godine, hoće li doći do porasta mentalnih oboljenja, mentalnih bolesti'', pribojava se Luetić.

Prema njegovom iskustvu, kaže, da u ovom trenutku sustav ''pokušava funkcionirati normalno''. Bolnice su vraćene u svoj stari, normalan ritam. Epidemijski parametri, kaže, padaju tako da je manji rizik od zaraze i oboljenja pacijenata.

Pacijenti, tvrdi, nisu osjetili nedostatak lijekova zbog financijskih problema, točnije duga prema veledrogerijama. Također, među prvim obećanjima aktualnog ministra zdravstva, Vilija Beroša bilo je povećanje plaća liječnicima. ''Liječnici i dalje rade izvan zakona, u svom onom prekovremenom radu'', govori.

Sustavno ništa nije riješeno u vezi plaćanja prekovremenih radnih sati. ''Svakim danom taj dug se povećava, svakim danom i na račun kamate i na račun sudskih troškova, zapravo trošak zdravstvenog sustava će biti sve veći'', objasnio je. Zakon o plaćama liječnika stavljen je u mirovanje te Luetić očekuje da se nastave razgovori i konkretni potezi u tom pogledu.

''Primijetili smo da je 30 posto manje liječnika otišlo iz Hrvatske u inozemstvo, ali istovremeno, najveći broj liječnika je uzeo dokumentaciju za odlazak'', izjavio je.

Ministar financija o potporama za poduzetnike: "Slobodno možemo reći da će vrijediti cijelu veljaču"

Predsjednica Nezavisne udruge ugostitelja otkrila kad bi se kafići mogli otvoriti: "Morate uzeti u obzir da oni od 28. studenog ne rade, nemaju sirovine, nemaju pića"

Zbog koronavirusa nisu otvarali teme plaća i sve zahtjeve koje imaju i koje su uputili Ministarstvu. ''Očekujemo da se i ove kronične teme stave na stol i da krenemo ka jednom rezultatu koji će biti zadovoljavajući za sve'', zaključio je predsjednik Hrvatske liječničke komore, Krešimir Luetić.



Najgledanija informativna emisija u zemlji, Dnevnik Nove TV, u utrci je za medijsku nagradu Večernjakova ruža u kategoriji TV emisija godine.

Podržite je svojim glasom, a kako to učiniti saznajte ovdje.



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr