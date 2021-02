Predsjednica Nezavisne udruge ugostitelja Žaklina Troskot komentirala je ublažavanje mjera.

Vlada je najavila popuštanje mjera. Od sredine veljače dozvoljava se rad teretanama i kafićima prodaja kave za van. Moći ćemo ići i u kasina i u kladionice. Predsjednica Nezavisne udruge ugostitelja Žaklina Troskot iz Udruge Glas poduzetnika komentirala je ublažavanje mjera i objasnila čime su nezadovoljni.

"Hoće li se otvoriti kafići i koji, to se ne zna. Morate uzeti u obzir da kafići od 28.11. uopće ne rade, nemaju sirovine, nemaju pića, morali su sve otpisati, jer im je istekao rok trajanja, tako da mislim da se oni sada preslaguju i da ćemo tek idući tjedan znati hoće li i u kojoj mjeri doći do otvaranja kafića", istaknula je i dodala: "Mi ne smatramo da je donesena nova mjera za ugostitelje, ovdje je samo ispravljena jedna nepravda, koja je donesena 28.11.

To smo cijelo vrijeme tražili jer smo smatrali da je tom jednom velikom nepravdom omogućena prodaja kave za van i dućanima i benzinskim pupmama, osim onima kojima je to osnovna djelatnost. Tu je bilo jedno veliko nezadovoljstvo. Bila je to psihička igra koja je iscrpila sve", kaže Troskot.

Premijer je ugostiteljima poručio kako će sada imati ekstra profit.

"To je ekstra profit, ali mali profit. Mi smo bili van tržišta dva mjeseca. Nije to samo otvoriti vrata i sada će svi navaliti kod vas i kupiti tu kavu. Mi smo dugo godina stvarali te navike, da ljudi dolaze kod nas.

Sad su te navike nestale i te navike treba ponovo uspostaviti. Moramo uzeti u obzir da oni moraju pokrenuti osoblje koje je sada više od dva mjeseca sjedilo doma. Do sada su imali plaću 4000 kuna. Da li će ugostitelji moći uprihoditi da mogu plaćati osoblje više, to ćemo vidjeti", kazala je.

Ne zna što će biti od prvog ožujka, do kada vrijede ove mjere.

"Ne znamo što će biti nakon sredine veljače. Mi pokušavamo ne očekivati ništa od mjera. To je jedna velika neizvjesnost. Iscrpljuje nas. Sve manje možemo naći logiku. Pokušavamo se fokusirati na financijske mjere, s obzirom da nam je to ključno za opstanak našeg poslovanja.

Osim mjera za očuvanje radnih mjesta koje sada imamo i fiksnih troškova, nužna nam je za pokretanje naših poslovanja mjera za očuvanje poslovanja. Moramo uzeti u obzir da u zadnjih godinu dana nismo gotovo šest mjeseci nismo uopće poslovali, a šest mjeseci smo poslovali uz ograničenja. Istrošeni smo do maksimuma i moramo imati dodatnu inekciju kako bi mogli sve to pokrenuti.

Ne tražimo ni blizu toliko koliko je jedna Njemačka dala svojim ugostiteljima već da nam daju tri posto prošlogodišnjeg prometa, već bi to nešto značilo", napomenula je.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr