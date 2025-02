Alarmantno otkriće: "To je obiteljska bolest, milijun ljudi u Hrvatskoj je pogođeno"

Svjetska zdravstvena organizacija objavila je nova otkrića o alarmantnom nedostatku svijesti o vezi između alkohola i raka u Europi. Pozvala je zemlje članice na jasna i istaknuta upozorenja, nalik onima na duhanskim proizvodima koja bi se sada nalazila i na alkoholnim artiklima.

Nikola Strašek sve što radi, radi najbolje. Jedan je od najboljih hrvatskih redatelja dokumentarnog filma, dobio je nagradu za najboljeg filmskog kritičara, piše odličnu poeziju, no i nažalost, najbolje zna koliko zlo je alkohol. Godinama se borio s njim.

"Ja kad bi se napio, ja bi se napio dok se ne bi negdje u jarku onesvijestio. Čovjek kad pije, padnu mu inhibicije, izbaci nešto iz sebe, čaše lomim ruke mi krvave. Izbaci iz sebe čemer, tugu, nagomilane frustracije i stres", rekao je filmski redatelj i pisac.

Alkohol je sve prisutan u našoj kulturi. Kako bi promijenili njegovu društvenu percepciju kao dobre stvari, svjetska zdravstvena organizacija je predložila da se na boce u Europi stavljaju oznake upozorenja njegove štetnosti po uzoru na duhanske proizvode. Hrvatski zavod za javno zdravstvo ima sljedeći komentar:

"Pružanje jednostavnog i trenutačnog pristupa takvim informacijama na etiketi proizvoda smatra se zaštitom zdravlja, prava i interesa potrošača. U odnosu na predmetnu preporuku pratit će se daljnje rasprave o provedbama u praksi."

Alkohol - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Smisao etiketa je posebice upozoriti na njegovu povezanost s obolijevanjem od raka.

"Da li izravno, da li neizravno. Najčešće se zapravo tu spominju uvijek rak jetre i rak gušterače kao dva teška oblika raka", rekao je prof. dr. sc. Neven Ljubičić, internist iz KBC-a "Sestre Milosrdnice".

Preporuka svjetske zdravstvene organizacije su jasne upozoravajuće poruke na etiketama kao i slike koje će ostaviti odbijajući dojam. One bi mogle upozoravati i na mogućnost razvoja ovisnosti o alkoholu.

"Mi baratamo s podatkom da je negdje šest posto populacije ovisno o alkoholu, to je malo manje od 240 tisuća ljudi, ali ako znate da je alkoholizam obiteljska bolest, manje više onda znači da negdje još barem dva do tri člana obitelji pate. Onda možemo reći da je to skoro brojka od milijun ljudi", rekla je psihijatrica iz KBC-a "Sestre Milosrdnice" prof. dr. sc. Ana Matošić.

Alkohol - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Zdravstvena struka pozdravlja kampanju koja može biti put ka osvješćivanju o štetnosti alkohola. S druge strane, proizvođači, posebice vina, gledaju na tu ideju kao problematičnu.

"To za nas kao proizvođače, posebice vina, je problematično jer vino je prehrambeni proizvod i mislim da bi to štetno utjecalo i na potrošače", rekao je vinar iz udruge vinara "Bregovita Hrvatska" Miroslav Polovanec.

Praksu korištenja upozoravajućih etiketa u Europi, trenutačno od 27 zemalja članica, imaju samo Francuska, Litva i Njemačka. Hrvatska tek treba definirati svoj stav.

