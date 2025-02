Automobili imaju mnoge skrivene funkcije, a neke od njih izrazito su važne posebice kad je riječ o sigurnosti u vožnji.

Jedna od takvih je i utor u stražnjim vratima automobila odnosno sigurnosna brava za djecu. Ona služi za otklanjanje rizika koji muči mnoge roditelje - da djeca (slučajno) ne otvore vrata tijekom vožnje.

A kako je riječ o skrivenoj funkciji mnogi vozači niti ne znaju da ona postoji. Stoga je uvijek važno dobro se upoznati s uputstvima za vaše vozilo.

Stoga, da biste pronašli spomenuti utor, morate potražiti simbol na rubu stražnjih vrata. Najčešće je riječ o ugraviranom crtežu lokota, djeteta ili kombinaciji oba. Nalazi se pored rupe ili utora koji vam omogućuje podešavanje sigurnosne brave. Na nekim modelima, nema utora, ali postoji polugica koja služi istoj svrsi.

Kada pomaknete polugicu ili ključem u utoru napravite četvrtinu kruga, čut ćete ‘klik‘, i tada djeca neće moći otvoriti vrata iznutra. Ali, vrata će se u svakom trenutku moći otvoriti izvana. Da bi se deaktivirao ovaj sustav na bravi, ključem je potrebno okrenuti u početni položaj.

Neki će pomisliti i na tipku u kabini kojom se zaključavaju sva vrata, no ona nema istu funkciju, jer ako želite otvoriti vrata iznutra, to uvijek možete učiniti. Tom tipkom onemogućava se da netko otvori vrata ili prtljažnik automobila izvana. Kod modernih automobila sustav sam prepozna kada se vozilo pokrene i zaključa sva vrata, a isto tako kada se vozilo zaustavi, on sam otključava vrata.

