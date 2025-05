Stanovnike zagrebačkog kvarta Prečko usred noći je probudila glasna eksplozija bombe koja je oko 2:50 bačena u kafić u Ulici Slavenskog, pri čemu je oštećen i susjedni objekt.

"Čuli smo da je nešto grunulo i jutros smo shvatili što je bilo. Na After Eightu su pukla stakla, a Bodega je totalka", ispričao nam je svjedok.

Gospođa koja živi preko puta kafića također je čula ekploziju.

"Sve se zatreslo, mislila sam da je potres", rekla je za DNEVNIK.hr.

U kvartovskoj grupi na Facebooku oglasili su se i neki građani koji su također čuli eksploziju.

"Ja sam po noći čuo da je nekaj grunulo, i to jako", jedan je od komentara.

"Jako je grunulo po noći", napisala je stanovnica Prečkog.

"Jutros me probudila eksplozija u 2:56. Znači, to je bilo to", istaknuo je stanovnik kvarta.

Policija je zbog očevida zatvorila cijelu ulicu, a autobusne linije ZET-a su izmijenjene. Više o tome možete pročitati OVDJE.