Pet hrvatskih bolnica pružilo je hitnu liječničku pomoć poljskim hodočasnicima, ozlijeđenima u subotu u stravičnoj nesreći autobusa na A4. Svoja traumatična iskustva trenutka nesreće opisuju kao "najgora u životu".

"Bilo je užasno. Jauci, stenjanje. Ljudi su vjerojatno bili svjesni da umiru", rekao je jedan od preživjelih putnika iz teške nesreće poljskog autobusa, koja se u subotu dogodila kod mjesta Breznički Hum na autocesti Zagreb – Varaždin.

U zagrebačkom KBC-u liječničku pomoć je primilo osam ozlijeđenih Poljaka, dva muškarca i šest žena, koji ovaj tragični događaj opisuju kao "najgori dan u svom životu".

Od 44 osobe koje su poljskim autobusom putovale na hodočašće u Međugorje, 12 ih je umrlo, dok je 19 teško ozlijeđeno.

Prema riječima putnice Beate Krychowiak, sve je bilo u redu u autobusu prije same nesreće. "Vozači su bili mirni i iskusni", rekla je u razgovoru za poljski Fakt. "Već su vozili za Međugorje i znali su rutu. Vozili su po po pravilima. Kad je bilo 80 km/h, vozili su 80. Ne znam kako se to moglo dogoditi", rekla je i opisala trenutak nesreće.

"Dogodilo se u sekundi, ništa se ne sjećam. Ostala sam zaglavljena. Vidjela sam ljude oko sebe, ali se nisam mogla pomaknuti, sjedalice su me prignječile, čekala sam da me izvuku van, činili se kao da traje satima, a pomoć je došla za 13 minuta", opisala je svoje tragično iskustvo. Preživjeli su doslovno gledali smrti u oči i strepili za svoj život čekajući pomoć.

"Ljudi su bili zgnječeni. Strašno, šok, to je nemoguće opisati", prisjeća se. Beata je sa svojom majkom išla na hodočašće u Međugorje. Majka je preživjela, ali je u teškom stanju.

Druga ozlijeđena žena ispričala je kako su pred njom odvozili mrtve. "Sjećam se kako su me vodili spasioci. Četvero ljudi je odvedeno, već su bili mrtvi, vidjela sam, bilo je zastrašujuće" opisala je. "Molila sam za njih, jer nisam mogla učiniti ništa više" prisječa se sudionica hodočašća.

Jedna od suputnica, Sofia Kasprzyk, detaljno je opisala trenutak nesreće. "Sve se zatreslo. Poletjela sam ravno naprijed. Vozačevo sjedalo me pritisnulo, ali nisam se onesvijestila". Kaže i da je akcija spašavanja bila je brza.

"Zahvaljujem Bogu i Gospi Međugorskoj što smo izbjegli najgore. Čim se oporavim, idem opet u Međugorje. Hrabra sam i vrlo religiozna. Molim se svaki dan", prepričava preživjela iz nesreće.

Ozlijeđeni su prevezeni u pet hrvatskih bolnica. Četvero ih se vratilo u Poljsku u noći na nedjelju, a još četvero je napustilo bolnice u nedjelju popodne.

Još deset Poljaka vraća se kući

Poljska planira ovaj tjedan, moguće već u srijedu, vratiti kući desetak ozlijeđenih u prometnoj nesreći autobusa kod Brezničkog Huma u kojoj je živote izgubilo 12 ljudi, najavio je zamjenik poljskog ministra zdravstva Waldemar Kraska.

"Planiramo vjerojatno ovaj tjedan, možda čak u srijedu, u Poljsku prevesti one koji mogu biti prevezeni. To bi mogla biti grupa od 10 ljudi", rekao je Kraska, a prenosi poljska agencija PAP.

On je kazao kako su poljske vlasti u stalnom kontaktu s bolnicama u kojima se nalazi tridesetak ozlijeđenih Poljaka, prenosi agencija PAP.

Poljska je u kontaktu i s obiteljima žrtava koje su stigle u Hrvatsku.

"Pružili smo im smještaj i psihološku pomoć jer je to veoma važno za njih u ovom trenutku. Jučer je i tužitelj prvi put pregledao autobus, a prtljaga i dokumenti već su predani onima u hrvatskim bolnicama".

Kraska je rekao kako još uvijek nije završena identifikacija poginulih - devetero je već identificirano, a troje nije.

"To traje dugo, no moramo biti 100 posto sigurno da su to ti ljudi", naglasio je Kaska.

Zamjenik ministra rekao da je "medicinska skrb u Hrvatskoj na visokoj razini, što su naglasili i oni koji su hospitalizirani".

U subotnjoj prometnoj nesreći 12 je osoba izgubilo život, a 32 su ozlijeđene. Autobus je putnike vozio na hodočašće u Međugorje.