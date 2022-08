O autobusnim nesrećama, nažalost, često smo izvještavali posljednjih godina. Uz okolnosti u prometu, najčešći uzrok takvih nesreća je umor vozača. Više u pregledu Dnevnika Nove TV.

Prizori prevrnutih autobusa na hrvatskim cestama nisu novost. U posljednje dvije godine itekako se nakupilo crnih statistika.

25. srpnja 2021. Deset ljudi je poginulo kada je autobus kosovskih registracija sletio s ceste. 44 osobe bile su ozlijeđene, među kojima 15 teško. Za Dnevnik Nove TV tada je svoje potresno svjedočanstvo podijelila putnica Marta Rosaj.

"To je bilo strašno, ne mogu ni da pričam, to ti je bilo za minutu. Nisam znala što se to desilo, uopće", ispričala je tada kroz suze.

A dogodilo se to da je vozač zaspao i izgubio kontrolu nad vozilom. Sličan scenarij i otprilike pola godine ranije, 11. siječnja. Kod izlaza Jastrebarsko u smjeru Zagreba, autobus je sletio s ceste i prevrnuo se. Od dvojice vozača i 13 putnika, osmero je ozlijeđenih.

A 18. srpnja 2020. šest osoba je ozlijeđeno u prevrtanju autobusa u naselju Tušilović pokraj Karlovca. Autobus je iz Njemačke prevozio radnike iz BiH.

Jedan od najčešćih faktora kod autobusnih nesreća je umor vozača, poručuje prometni stručnjak Goran Husinec.

"Jednostavno, ti ljudi putuju velike udaljenosti, velika je vrućina vani, gužva na cestama, često se put oduži", dodaje.

Zato je uvijek preporuka da se dva vozača izmjenjuju i da ne voze više od 9 sati unutar 24 sata, dodaje Husinec. Posebnih pravila bi se trebali držati i putnici.

"Pogotovo sada, kada je u ljetnim mjesecima povećan promet, da se vežu na svim mjestima gdje postoji sigurnosni pojas. Svi putnici koji su u sredini i na stražnjem dijelu autobusa, prošli bi vjerojatno neozlijeđeni", zaključio je stručnjak.

Crni rekord autobusnih nesreća još uvijek drži 2008. godina. 7. rujna 2008. godine između čvorova Gospić i Lovinac, autobus koji je prevozio slovačke turiste zaletio se u betonski stup nadvožnjaka. Poginulo je 14 osoba, a više od 30 bilo je ozlijeđeno.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr