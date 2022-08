Reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac razgovarala je s Anom Ljubas, pomoćnicom ravnatelja KBC-a Zagreb za sestrinstvo o ozlijeđenima u slijetanju poljskog autobusa s autoceste A4.

Svi ozlijeđeni u slijetanju autobusa s autoceste A4 i dalje su pod budnim okom liječnika, ali i sestara. Oni čine sve kako bi im olakšali ove teške trenutke. Reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac razgovarala je s glavnom sestrom KBC-a Zagreb Anom Ljubas.

"Svakako nije uobičajena situacija kada odjednom dođe toliko teških bolesnika i još k tome bolesnika koji ne govore hrvatski", kazala je reporterka Štrbac.

Osvrnuvši se čitavu situaciju, glavna sestra KBC-a Zagreb Ana Ljubas poručila je kako su svi bolesnici, unatoč teškim ozljedama, stabilno. "S ponosom i zahvalnošću mogu reći da je to za naše djelatnike objedinjenog hitnog bolničkog prijema normalno i uvijek. Nažalost, šira javnost to prepozna samo u ovakvim kriznim situacijama. Oni se, uistinu, organiziraju, to je čudo jedno", poručila je Ljubas uživo u Dnevniku Nove TV.

Dodala je da im je na prvome mjestu dobrobit bolesnog čovjeka. "Rješavajući vitalnu ugrozu i osiguravajući njihovu stabilnost, procjenjuju i druge parametre", istaknula je Ljubas.

"Naši djelatnici su odmah detektirali da je netko od njih izgubio člana obitelji. Odmah mi je palo na pamet da jedna od naših kolegica, Monika, zna taj jezik. Od srca joj zahvaljujem. Bez obzira što je izišla iz dežurstva koje nije lagano, ona je odmah došla i bila je tu cijeli dan ne iskazujući nikakvu teškoću", prepričala je Ljubas u Dnevniku Nove TV.

Poručila je kako je jako važno da netko s tim ljudima razgovara na materinjem jeziku. "To su nam danas rekli i sami pacijenti. I jučer i danas su preplašeni, u strahu i u šoku. I danas je jedna pacijentica iskazala da se osjeća sigurnije i da im je to lakše", kazala je Ljubas.

Medicinske sestre su, kaže Ljubas, odmah ponudile svoje telefone na korištenje stradalima. "Mi smo osigurali telefon KBC-a Zagreb pacijentima. To je jako bitno i članovima obitelji i našim pacijentima", poručila je Ljubas.

