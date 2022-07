Od 10 sati Pelješki most bit će otvoren za sve građane i posjetitelje koji žele prošetati do prvog pilona.

Svečanim otvarenjem Pelješkog mosta, koje će započeti u utorak u 20:15 sati u odmorištu Komarna, jug će se Hrvatske nakon 300 godina spojiti s ostatkom zemlje.

Od jutarnjih sati u utorak traju brojni programi proslave otvaranja najvećeg hrvatskog infrastrukturnog projekta financiranog iz EU-ovih fondova.

Most je dugačak 2.400 metara.

Na projektu Pelješkog mosta radilo se desetljećima i to nekoliko vlada, čak njih šest, a dio je projekta nazvanog "Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom".

Još u svibnju 2013. godine, Europska komisija naručila je predstudiju izvodljivosti, a ona je pokazala kako je Pelješki most najbolje rješenje kako bi se povezao jug Hrvatske s ostatkom Hrvatske.

Njegovo životno djelo

No, tek u veljači 2017. godine Vlada je usvojila odluku o financiranju toga projekta, a ta odluka bila je preduvjet za realizaciju gradnje mosta i pristupnih cesta.

Marjan Pipenbaher, glavni i odgovorni projektant Pelješkog mosta krajem te godine prezentirao je kako je nastao most rekavši da je to njegovo životno djelo.

U siječnju 2018. od pristigle tri ponude na natječaju za gradnju mosta, Hrvatske ceste su za sklapanje ugovora o javnoj nabavi odabrale zajednicu ponuditelja: China Road and Bridge Corporation, CCCC Highway Consultants Co. Ltd., CCCC Second Highway Engineering Co. Ltd. i CCCC Second Harbour Engineering Co. Ltd., s cijenom ponude u iznosu od 2.081 milijarde kuna bez PDV-a te rokom dovršetka radova od 36 mjeseci.

Čelik, beton i krunica

Radovi su službeno počeli krajem srpnja 2018. godine.

"Dugo smo čekali ovaj početak radova i nakon velikog administrativnog posla službeno počinje teći rok kineskim izvođačima", rekao je tada predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić u Stonu.

U ovaj most ugrađeno je desetak tisuća tona čelika, betona i željeza, a svoje mjesto u njemu pronašla je i jedna krunica.