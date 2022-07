Glanca se Pelješki most za sutrašnje spektakularno otvaranje, traju posljednje pripreme. U tijeku je generalna proba koju prati i ekipa Dnevnika Nove TV. U Komarni je Mislav Bago, na samom mostu je Paula Klaić Saulačić, a u Brijesti Sanja Jurišić.

Traju posljednje pripreme za veliko otvorenje Pelješkog mosta. Na obje strane mosta radi se užurbano, a sve se promatra i iz zraka, dronovima. Reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago pratio je generalnu probu za veliko otvaranje. Kako navodi, na probi su se okupili brojni mještani. U Dnevniku Nove TV o velikoj svečanosti razgovarao je s kazališnim redateljem Krešimirom Dolenčićem.

"Nisam tako često radio državne spektakle, ali ovdje se radi o povijesnom događaju, pogotovo za ljude ovog kraja", rekao je.

"Ovaj most je značajan za sve. Po mostu se ne smije hodati, ima pirotehnike koju smo postavili za završni vatromet, a ovo će biti mala priredba koja će biti za njegovo otvorenje", dodao je Dolenčić.

Navodi da masline koje su na pozornici imaju više od stotinu godina i nose veliku simboliku za jug Dalmacije. Dodaje da su izvođači ljudi iz tog kraja te da će himnu sutra pjevati - svi.

Nevera na Pelješkom mostu - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Na Pelješki most stigla je i Rimčeva Nevera koja će prva prijeći most.

"Na Brijesti program traje od osam ujutro do navečer, 40 je klapa i folklornih društava, maraton lađa, ispod mosta bit će stotine brodica, more je 27 metara duboko, teško se sidriti, no apeliram na sve - nemojte pucati signalne rakete da se nebi neka nevolja na kopnu dogodila", kazao je Dolenčić.

U Komarni i Brijesti dignuti šatori

U Komarni i Brijesti digli su se šatori, složile bine, a u okolnim mjestima pripremaju se fešte. Na samom Pelješkom mostu je reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić. O tome je li most spreman za otvaranje - više je kazao voditelj projekta cestovnog povezivanja južne Dalmacije Goran Legac.

"Pelješki most je u potpunosti spreman za otvaranje i službeno ima i uporabnu dozvolu. Izvođači su završili svoj dio radova", kazao je.

"Na pristupnim cestama na duljini od više od 10 kilometara u tijeku su završni testovi sustava sigurnosti i tehničkih sustava zaštite, kad to bude gotovo, moći ćemo reći da je i taj dio službeno spreman. Nakon toga slijede završna čišćenja i spremanja gradilišta", dodao je Legac.

"Uglavnom je sva pozornost javnosti posvećena mostu i ne mogu reći da je bez razloga. Ovaj dio od Brijesta od Papratnog je impozantan u građevinskom smislu, ali i u smislu prolaska krajolikom koji je stvarno nešto doista posebno", objasnio je.

Kraj projekta je i otvaranje stonske obilaznice. Ovo ljeto će se vjerojatno vidjeti gužve.

"Zadnjih osam kilometara ceste od čvora Papratno do čvora Doli na DC8 je u planu do konca godine. Znat ćemo koncem godine koliko je to realno, izvođač će dati sve od sebe da to bude u roku. I dalje smo u rokovima, a hoće li biti sve u roku - vidjet ćemo. Novac je siguran do konca 2023. godine", zaključio je Legac.

Veliko uzbuđenje u Brijesti

Sanja Jurišić je u Brijesti. O tome što Pelješki most znači za mještane toga mjesta, ali i cijelog Pelješca, pitala je školjkara Tomislava Božovića.

"Pelješki most za naše mjesto znači - sve. Dobili smo najviše u povijesti Hrvatske. Spojit ćemo se, nećemo morati ići preko Neuma, bliže smo Splitu i Zagrebu, turistima smo bliži", kazao je Božović.

Dronom iznad Pelješkog mosta: Pogledajte spektakularnu snimku

"Ovo je još bolji turizam i razvoj. Most nama znači sve, mi smo dosad bili nepoznato mjesto na Pelješcu, ja smatram da je Brijesta najviše dobila ovim mostom", smatra.

Dodaje kako je promatrao gradnju i bio zabrinut kad je krenula korona, no radovi su se nastavljali, Kinezi nisu izlazili s gradilišta pa je njegova zabrinutost nestala.

"Sve će bit bolje, bit će kafića, trgovina, sređuju se plaže... malo je opisati u riječima koliko to znači za nas, srce mi je k'o kuća. Ovo je vrhunski, presretan sam, sve najbolje, upoznali smo Kineze, izvođače radova, od početka do kraja radova - sve najbolje. Sutra je fešta, dolazi grupa Magazin i svi su pozvani na ovaj veličanstveni dan", zaključio je Božović.

Kako god, velik je ovo iskorak za ovaj kraj, a u narednim godinama vidjet ćemo što će otvaranje Pelješkog mosta značiti za Pelješac, ali i za jug Hrvatske.

Posebne mjere osiguranja

Policija će u utorak tijekom ceremonije otvaranja Pelješkog mosta provoditi posebne mjere osiguranja.

"Pristup odmorištu Brijesta odvijati će se isključivo preko prometnog čvora Brijesta te će za posjetitelje biti osiguran određen broj parkirnih mjesta. Od 10.00 sati Pelješki most bit će otvoren za sve građane i posjetitelje koji žele prošetati do prvog pilona.

Sa strane Komarne mostu će se moći pristupiti organiziranim prijevozom mini-busevima od 10.00 do 16.00 sati (polazak sa parkirališnog prostora iz turističkog naselja Klek), nakon čega će započeti pripreme za službeni program", navode u policiji.

Dodaju da u 20.15 sati počinje centralna svečanost na odmorištu Komarna. Policija će se pobrinuti da se promet odvija sa što manje zastoja i čekanja.

"Ovim putem građane molimo za razumijevanje i strpljenje u slučaju zastoja u prometu te ih ujedno pozivamo da poštuju upute policijskih službenika na terenu", navode u priopćenju u policiji.

