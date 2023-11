Vili Beroš: "Imamo još nekoliko slučajeva. Nema mjesta panici, ali moramo biti na oprezu"

Ministar zdravstva Vili Beroš potvrdio je u srijedu za DNEVNIK.hr da ima još nekoliko novih slučajeva trovanja.

"Nitko nema tešku kliničku sliku. Nema mjesta panici, ali moramo biti na oprezu", rekao je Beroš, dodajući da će većina biti puštena na kućno liječenje.

Ministar je rekao da se kod jednog radi o psihogenoj reakciji i da su svi novi slučajevi zabilježeni su u Zagrebu. Naglasio je da čeka podatke iz cijele Hrvatske.

Nakon što je u riječkoj bolnici ranije hospitalizirana osoba zbog sumnje na kemijsku ozljedu jednjaka zbog konzumacije pića u jednom kafiću u Rijeci, tijekom utorka su potvrđena tri nova slučaja trovanja.

Najnoviji slučaj za DNEVNIK.hr u utorak je potvrdio Rajko Ostojić, specijalist gastroenterologije i hepatologije te predstojnik Zavoda za gastroenterologiju KBC-a Zagreb.

"Riječ je o mlađoj muškoj osobi koji je u klinički dobrom stanju, obrada je u tijeku i za sada je klinički dobro", rekao je Ostojić i dodao kako postoji sumnja da je riječ o trovanju pićem iz automata, ali i naglasio da se čeka detaljna obrada.

"Još ih je nekoliko, svi su lakše ozlijeđeni, kod mnogih je upitno radi li se o kemijskoj ozljedi ili psihogenoj reakciji ili nekom drugom patološkom stanju. U ovom trenutku situacija je pod kontrolom", rekao je, dodavši da moramo biti oprezni i ne sijati paniku.

Tri su osobe završile u bolnici u Zagrebu, a jedna u Rijeci, zbog sumnje u trovanje gaziranim pićem. Policija je provela izvide na zagrebačkom Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje se jedan mladić navodno otrovao pićem, a s Fakulteta su poručili da su potreseni situacijom.

Čekaju se rezultati analize

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) analizira uzorke bezalkoholnog pića iz Rijeke koje im je u utorak dostavila Sanitarna inspekcija.

Riječ je o "dva kompozitna uzorka koji se sastoje od 16 bočica, ukupno osam litara tekućine", potvrdio je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

"Riječ je vjerojatno o nekim korozivnim sredstvima i tu je najbitnije da vidimo postoje li neki strani elementi u tom piću, jer piće samo po sebi i sav sadržaj koji je unutra ne mogu uzrokovati takve ozljede", naglasio je Capak.

Rezultati analize bit će poznati u srijedu, o čemu će biti obaviješten Državni inspektorat, a u tijeku su policijska istraga i postupanje DORH-a.

Odluku o povlačenju proizvoda s tržišta može donijeti jedino Državni inspektorat, dodao je ravnatelj HZJZ-a.

"Mi u ovom trenutku ne možemo savjetovati da se pije ovo ili ono piće. Svi mogu konzumirati vodu za piće iz vodovodne mreže koja je zdravstveno ispravna, pod kontrolom Sanitarne inspekcije i ovlaštenih laboratorija", kazao je Capak.

Krunoslav Capak, Vili Beroš i Milivoj Novak (Foto: DNEVNIK.hr)

Što se dogodilo?

Ministar zdravstva Vili Beroš potvrdio je u utorak navečer da su u zagrebački KBC primjene dvije osobe, stare 29 i 38 godina, zbog sumnje na slučaj trovanja uslijed konzumacija bezalkoholnih gaziranih pića, od kojih je jedna imala lakša oštećenja te je otpuštena na kućno liječenje.

U dva su grada, Zagrebu i Rijeci, potvrđena dva slučaja kemijske ozljede sluznice probavnog trakta, a sumnja se i na treći, potvrdio je Beroš.

"Najozbiljniji je slučaj u KBC-u Rijeka, s obzirom na to da je prvi pacijent koji je došao ovdje u KBC već otpušten na kućno liječenje, naravno treba piti lijekove i mirovati te biti pod određenim nadzorom. A ovaj treći slučaj je tek u fazi evaluacije, on je suspektan na kemijsku ozljedu sluznice probavnog trakta, to treba još dokazati zbog niza drugih okolnosti", izjavio je Beroš ispred zagrebačkog KBC-a gdje je stigao kako bi obišao pacijente.

U riječkoj bolnici ranije je hospitalizirana jedna osoba zbog sumnje na kemijsku ozljedu jednjaka zbog konzumacije kontaminirane mineralne vode u jednom kafiću. Premda se radi o teškim ozljedama, prati se stanje, a pacijent je stabilno, rekao je ministar.

Zakašnjela reakcija

Istaknuo je da sve institucije postupaju vezano za ove slučajeve - uključujući Državni inspektorat, Državno odvjetništvo i policiju, a ako bude informacija koje ukazuju na povezanost ovih događaja, javnost će bit obavještena.

Međutim, iako se slučaj u Rijeci dogodio još u subotu, nitko od nadležnih nije reagirao do utorka, a preko društvenih mreža masovno su se širile poruke o navodnim trovanjima.



Coca-Cola se prvi put oglasila priopćenjem sredinom jučerašnjeg dana te još jednom u večernjim satima i poručila da su proveli detaljnu internu istragu koja nije pokazala nikakve neusklađenosti u proizvodnji, a dodatno su poslali uzorke neovisnom akreditiranom laboratoriju na daljnju analizu.

Izrazili su duboku zabrinutost i nadu da će se osobe uključene u slučaj oporaviti te istaknuli da surađuju sa svim nadležnim tijelima.