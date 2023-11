Gastroenterolog o ozljedama jednjaka i koliko su ozbiljne

Riječanin koji je stradao ispijajući bezalkoholno piće na vrijeme je stao. Ima opekline jednjaka, ali je u riječkom KBC-u i stabilno.

"Dobili smo mail od tvrtke vlasnika kafića. Rekli su da su njihovi djelatnici odmah pozvali hitnu pomoć, da su u stalnom kontaktu s obitelji, ali i da surađuju sa svim nadležnim službama. Puno je toga nejasno", rekao je reporter Dnevnika Nove TV Marko Balen, koji se javio uživo iz Rijeke.

Što kažu liječnici - od čega nastaju takve ozljede jednjaka i kako se liječe? O tome je razgovarao s gastroenterologom Nikolom Ivanišem.

Što se moglo dogoditi da dođe do takvih ozljeda jednjaka?

"Taj mladić i dvije osobe iz Zagreba očito su unijele toksičnu supstancu u obliku tekućine u organizam, vjerojatno se radi o kiselini, no zasigurno se radi o niskoj koncentraciji i manjim oštećenjima sluznice i stijenke jednjaka", rekao je Ivaniš.

Kakva su oštećenja?

"Radi se o tome da je debljina stijenke jednjaka nekih 6 mm, to je organ koji ima tanku stijenku i kada uđe toksična supstanca i počne oštećivati sluznički dio, onda lako može doći do perforacije koja je iznimno ozbiljna i opasna. Tu je jedini pokušaj da se pomogne kirurgija. Ako se unese supstanca koja je niže koncentracije, onda će doći do površnog oštećenja, ali najčešće neće doći do perforacije. Tada treba primijeniti osnovne mjere, mirovanje pacijenta i što manje manipuliranje jednjakom", rekao je gastroenterolog.

