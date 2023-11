Rajko Ostojić o zdravstvenom stanju pacijenata: "Kod barem tri postoji uzročno-posljedična veza između konzumiranja pića i ozljeda"

Od jučer i danas tijekom dana ukupno je u KBC Zagreb zaprimljeno sedmero pacijenata. Kako su oni trenutačno i ima li novih slučajeva, reporterka Dnevnika Nove TV Srna Bijuk pitala je predstojnika Klinike za unutarnje bolesti KBC-a Zagreb i bivšeg ministra zdravstva Rajka Ostojića.

"Nije nitko zadržan, svi su otišli kući. Tijekom popodneva nije bilo novih", rekao je Ostojić i dodao kako su dobre i vijesti iz HZJZ-a, preliminarni rezultati su dobri.

Liječnik kaže kako većina pacijenata ima blage ozljede jednjaka i ždrijela te kod tri pacijenta "postoji uzročno-posljedična veza između konzumiranja pića i ozljeda", te dodaje kako su u tim slučajevima napravili fotodokumentaciju.

"Od usta do anusa ima 10 metara, dakle dvokatnica. Od tih 10 metara 9,5 ima pet slojeva, a ovih prvih pola metra je jednjak. On nema zaštitni peti sloj i to je problem. Ta kiselina ili lužina kad dođe u jednjak, odmah se širi jer on nema zaštitu. Srećom, nije bilo teških slučajeva, osim prije par mjeseci u Rijeci. Njemu se jednjak suzio, on ne može jesti. Radi se bužiranje, taj jednjak mora se širiti, pacijent je živ, ali imat će težak život", rekao je.

Tri stvari najčešće mogu izazvati takve ozljede, kaže liječnik. To su: "kiselina, lužina, odnosno dezinficijens, koji je kombinacija svih mogućih sastojaka".

Za najgori mogući scenarij dovoljno je popiti nekoliko decilitara, zato Ostojić upozorava: "Ne progutati, ispljunuti. Nikakva samopomoć, ne voda, nikakva soda bikarbona, ne mlijeko. Hitna pomoć, infuzija i javite se liječniku", rekao je Ostojić.

